Bakteriler ve Virüsler Nelerdir?
Enfeksiyonları doğru bir şekilde tedavi edebilmek için virüsleri bakterilerden ayırmalıyız.
Antibiyotiklerin virüsler üzerine ETKİSİ YOKTUR. Virüsler çok küçüktür ve kendiliklerinden metabolizmaları yoktur. Bu nedenle kendi başlarına üreme yetenekleri yoktur. İçlerine girdikleri hücreleri zorlayarak, adeta, yeni virüs üretmek için kullanırlar. Sonrasında da, konak hücreyi imha ederek hastanın vücudunda hızla çoğalmaya devam ederler.
Virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar:
Soğuk algınlığı
Akut bronşit
Grip
Larenjit ve otitin pek çok türü
Kızamık
Kızamıkçık
Viral hepatit
AIDS
Antibiyotikler kullanılarak bakteriyel enfeksiyonlar TEDAVİ EDİLEBİLİR. Bakteri, tek başına bir hücreden oluşan, yaşayan küçük bir organizmadır ve insan vücudu, hava, su, toprak ve bunun gibi herhangi bir ortamda kendi kendine hayatta kalabilir. Çok hızlı üreyebilir. Antibiyotikler, bakterilerin çoğalmasını engeller.
Bakterilerin neden olduğu bazı hastalıklar:
Pnömoni
Bakteriyal menenjit
Yara enfeksiyonları
Larenjit ve otitin bazı türleri
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