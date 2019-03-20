Bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaşam kalitesini düşüren bahar alerjisi birçok kişinin merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Polenlerle beraber ortaya çıkan, gözlerde kızarıklık, öksürük ve hapşırma ile ortaya çıkan bahar alerjisi ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Peki bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?
Burunda akıntı, hapşırma, gözlerde kızarıklıkla birlikte ortaya çıkan bahar alerjisi ile ilgili Doç. Dr. Akgül Akpınarlı bahar alerjisinin belirtileri, kimlerde görüldüğü ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
Bahar alerjisi (saman nezlesi); bahar aylarında ortaya çıkan, genellikle burun bulgularının hakim olduğu ama göz, deri ve bronş tutulumuna bağlı akciğer bulgularının ve hatta halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi sistemik bulguların da ortaya çıkabildiği bir alerji tablosudur. Çoğunlukla ağaçlar, çayir çimenler veya yabani otlardan salınan polenler neden olmaktadır.
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BAHAR ALERJİSİ NASIL ANLAŞILIR?
Bahar mevsimi ile bitkilerden kaynaklanan polenler daha çok solunum sisteminde sorunlara neden olurlar. Bu dönemde en sık alerjik rinit, konjunktivit ve astım gibi hastalıklara bağlı şikâyetler ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklara bağlı görülen bulgular ise şunlardır;
*Burunda akıntı
*Kaşıntı, hapşırma,
*Tıkanıklık,
*Gözlerde kızarıklık
*Öksürük,
*Göğüste hışıltı,
*Nefes darlığı,
*Göğüste sıkışma hissi
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