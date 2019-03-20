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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
20.03.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?

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Bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaşam kalitesini düşüren bahar alerjisi birçok kişinin merak ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Polenlerle beraber ortaya çıkan, gözlerde kızarıklık, öksürük ve hapşırma ile ortaya çıkan bahar alerjisi ile ilgili uzmanlar uyarıyor. Peki bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?

Burunda akıntı, hapşırma, gözlerde kızarıklıkla birlikte ortaya çıkan bahar alerjisi ile ilgili Doç. Dr. Akgül Akpınarlı bahar alerjisinin belirtileri, kimlerde görüldüğü ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Bahar alerjisi (saman nezlesi); bahar aylarında ortaya çıkan, genellikle burun bulgularının hakim olduğu ama göz, deri ve bronş tutulumuna bağlı akciğer bulgularının ve hatta halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi sistemik bulguların  da ortaya çıkabildiği bir alerji tablosudur.  Çoğunlukla ağaçlar, çayir çimenler veya yabani otlardan salınan polenler neden olmaktadır.

BAHARDA ÇOCUKLARI BEKLEYEN TEHLİKELER

BAHAR ALERJİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Bahar mevsimi ile bitkilerden kaynaklanan polenler daha çok solunum sisteminde sorunlara neden olurlar.  Bu dönemde en sık alerjik rinit, konjunktivit ve astım gibi hastalıklara bağlı şikâyetler ortaya çıkmaktadır.  Bu hastalıklara bağlı görülen bulgular ise şunlardır;

03:53Alerjik çocuklar için bir çözüm önerisi
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Alerjiniz uçakta sizi yakalarsa
Alerjiniz uçakta sizi yakalarsa

*Burunda akıntı

*Kaşıntı, hapşırma,

*Tıkanıklık,

*Gözlerde kızarıklık

*Öksürük,

*Göğüste hışıltı,

*Nefes darlığı,

*Göğüste sıkışma hissi

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