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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
20.12.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

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Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Çocukların yanı sıra yetişkinlerde de sıklıkla görülen bademcik şişmesi, havaları soğuk seyrettiği kış mevsiminde pek çok kişinin hayat kalitesini düşüren ve canını sıkan bir sağlık problemi olarak dikkat çekiyor. Bu sorundan muzdarip olan vatandaşlar da 'Bademcik şişmesine ne iyi gelir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, bademcik şişmesi hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

Bademcikler (tonsil) dilin arka kısmında boğazın her iki yanında bulunan, vücuda giren zararlı mikropları yakalayarak, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan hücreleri üreten organlardır. Bu hücreler ya direk kendileri mikropları öldürmekte ya da mikropların öldürülmesini sağlayan bazı maddeleri üretmektedirler. Vücuda giren bazı mikroplar, tonsillerin bu etkisine rağmen yok edilemez ve tonsillerde çoğalarak tonsillerin iltihaplanmasına neden olurlar. Tonsillerde şişme (büyümeye), kızarmaya, bazen tonsiller üzerinde iltihap birikmesine neden olurlar. Bu duruma bademcik şişmesi (tonsilit) adı verilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın şiddeti kişinin vücut direncine bağlı olarak değişebilmektedir. Bademcik iltihabında aşağıdaki belirtilerin hepsi veya birkaçı bulunabilir;

Baş ağrısı, ateş (39-40 dereceyi bulabilir), boğaz ağrısı, yutkunmada zorlanma üşüme, titreme, kulak ağrısı, halsizlik, kırgınlık, vücutta yaygın ağrı, eklem ağrıları, İştahsızlık, Kötü ağız kokusu, Ses değişiklikleri. Çocuklarda bunlarla birlikte ayrıca mide bulantısı, kusma, karın ağrısı da eşlik edebilir.

Bulguları ise şunlardır; Bademcikler şiş, kırmızı, üzerinde iltihabi birikintiler olması, boyundaki lenf bezlerinde şişme, hassasiyet, ağrı

TANISI İÇİN NELER YAPILMALI?

Bademcik şişmesinin tanısında çoğunlukla muayene yöntemleri yeterlidir ancak bakteriyel ve viral tonsillofarenjitlerin ayırıcı tanısında klinik belirti ve bulgular her zaman yol gösterici değildir.

Mikrobiyolojik tanı için boğaz kültürü ve hızlı tanı testleri de kullanılabilir. Mikrobiyolojik tanı olanaklarının (boğaz kültürü, hızlı antijen testi gibi) sınırlı olduğu durumda klinik değerlendirmeye dayalı tanı koyulabilir.

BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Genellikle hastalık 7-8 günde kendini sınırlar. Yeterli sıvı alımı ve uygun ağız bakımı önemlidir. Antiseptik gargaralarla gargara yapmak ağız bakımı için yeterlidir. Bunun yanında yatak istirahati, yeterli sıvı alımı, ağrı kesici, ateş düşürücü ve bakteriyel enfeksiyon düşünülenlerde antibiyotik verilir.

Bakteriyel enfeksiyonda antibiyotik vermek belirgin bir şekilde baş ağrısı, ateş ve boyundaki lenf bezi şişkinliklerini azaltır. Ayrıca olası bir akut romatizmal ateş (Romatizmal Kalp İltihabı)  veya akut glomerülonefrit (böbrek iltihabı) gibi komplikasyonlar önlenmiş olur.

İlaçlar enfeksiyon belirtilerinin kısa sürede düzelmesinde oldukça faydalıdır, iltihap ortadan kaldırılsa da bazen bademciğin büyük kalabilir. Sık akut tonsillit geçirilmesi (yılda en az 4-5 defa akut tonsillit atağı), enfeksiyonun kronikleşip bademciklerde kalıcı hale gelmesi, bademciklerin çok büyüyerek yemek yemeyi zorlaştırıp solunum yolunu tıkayıcı hale gelmesi, bademcik çevresi apse gelişmesi durumlarında hastaların KBB uzmanınca değerlendirilip bademciklerinin ameliyatla çıkarılması (tonsillektomi) gerekmektedir.

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