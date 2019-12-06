Bacak ağrısı neden olur? İşte bacak ağrısı nedenleri

Yaşlanmaya bağlı nedenlerle bacak ağrısı şikayetleri artış göstermektedir. Ancak söz konusu rahatsızlıkta tek neden bu değildir. Birçok farklı fizyolojik ve çevresel nedenler geçici ya da uzun süreli bacak ağrılarında önemli rol oynamaktadır. Kas ve sinir sıkışması başta olmak üzere, çeşitli kaza ve post-travmatik yaralanmalar da doğrudan doğruya bacaklardan birinin ya da her ikisinin birden ağrımasına neden olmaktadır. Çocuklarda bacak ağrısı ise genellikle ergenlik dönemlerinde orantısız büyüme vakalarında gözlemlenir.

Bacak Ağrısı Nedenleri

1- Mesleki deformasyonlar: Belli başlı mesleklerde bacak ağrıları kronikleşerek vücudun içerisine yerleşir. Özellikle sürekli olarak ayakta olmak zorunda kalanlarda şiddet aralıkları farklı olmak üzere bu rahatsızlık ortaya çıkabilir. Bunun dışında sporcu yaralanmaları da bariz nedenlerden bir diğeridir. Sakatlanma, aşırı yüklenme gibi faktörler bacak ağrılarını tetikler.

2- Kırılma ve çatlama: Bacaklarda kırılma ve çatlama direkt olarak ağrı şeklinde nükseder. Ağrı, diğer nedenlere oranla çok daha ani ve şiddetli hissedilir. Röntgen çekilmeli ve çatlama mı yoksa kırılma mı olduğuna bakılmalıdır.

Bacak Ağrısı Neden Olur?

1- Yaş ve kilo: Bacak ağrılarında yaş ve kilo faktörleri belirleyici bir rol oynamaktadır. 50 yaş üstünde olan kişilerde bacak ağrıları çok daha sık ve yoğun hissedilebilir. Bununla birlikte obezite hastalarında aşırı yağ birikimi bacaklara baskı yapar. Bu da yürüme bozuklukları ile birlikte bacak ağrılarını beraberinde getirir.

2- Romatizma: Romatizma, eklem ağrılarının başlıca sebebidir. Özellikle diz kapaklarındaki ağrının birincil sebebi romatizma olabilir.

3- Kireçlenme: Kıkırdak yapısının bozuma uğramasıyla ortaya çıkan kireçlenme, bacak ağrılarında neden olarak gösterilen bir diğer faktördür. Uzun süreli bacak ağrılarında kireçlenmenin etkileri barizdir ve yoğunlukla hissedilir.

Bacak Ağrısı Belirtileri

1- Yürümekte zorlanma: Yürürken, merdiven inip çıkarken zorlanma bacak ağrılarının çoğunlukla hissedilen belirtileri arasında yer alıyor. İlerleyen evrelerde kişi bacaklarını uzatmakta ve oturmakta dahi güçlük çekebilir.

2- Eklemlerden gelen sesler: Bacaklarda şiddetli ağrılar görülmeden önce özellikle eklemlerden ve diz kapaklarından sesler gelebilir. Kişiler küçük egzersizler yaparak bacaklarını hareket ettirmeli, ancak bu hareketleri yaparken vücudunu fazla zorlamamalıdır.

3- Şişlikler: Hem eklemlerde hem de diz kapaklarında irili ufaklı şişlikler oluşabilir. Krem ve merhemlerin bir sonuç vermediği durumlarda uzman yardımı almakta fayda vardır.

4- Şekil bozuklukları: Romatizma ve kireçlenme gibi bacak ağrısına doğrudan doğruya sebep olan hastalıklarda gözle görülebilir oranda şekil bozuklukları ortaya çıkabilir.

Bacak Ağrısına Ne İyi Gelir?

1- Nane ve kekik yağı: Bacak ağrısına iyi gelen birçok bitkisel çözüm mevcuttur. Bu bitkiler evde hazırlanabilir ve rahatlıkla uygulanabilir. Nane ve kekikten üretilen yağlar bacak ağrılarını tamamen geçirmese bile hissedilen ağrıların minimum seviyeye çekilmelerini sağlar.

2- Egzersiz yapmak: Yaşı ilerlemiş ve kilosu fazla olan kişilere özel olarak hazırlanmış birtakım egzersizler vardır. Bu egzersizleri yapmak için beş dakika ayırmak yeterli olacaktır. Oturma pozisyonunda bacaklar karna doğru çekilerek ileri doğru uzatılır. Bu hareketi gün içerisinde yirmi kere tekrarlamak, bacaklardaki kan akışını arttırır. Aynı zamanda hareketsizliğe bağlı ağrıların tamamen ortadan kalkmasını sağlar.

3- Soğuk kompress: Soğuk buz uygulamak bacak ağrıları için alternatif bir yöntem olarak uygulanıyor. Ağrının şiddetine göre günde bir ya da iki kere uygulanabilir.

Bacak Ağrısı Çekmemek İçin

Bacak ağrısı çekmemek için öncelikli olarak fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Aşırı kilolar bacak ve dizlerde ekstra yük oluşturarak tüm beden sağlığını riske atar. Bunun dışında doktorlar önerdiği takdirde fizyoterapiye katılmak gerekir. Bu da yüksek şiddetli ağrıların sadece birkaç ay içerisinde azalmasını sağlar.