Bacak ağrısı için hangi bölüme ve doktora gidilmeli?

Bacak ağrısı en fazla karşı karşıya kalınan sağlık sorunlarının başında gelmektedir. İnsanın yaşam kalitesini bir hayli olumsuz şekilde etkileyen bir sağlık problemi olma özelliği barındırmaktadır. İnsanın yaşamını olumsuz etkileyen bacak ağrısının altında yatan pek çok sebep olabilmektedir. Bacak ağrısı sorununda gidilmesi gereken sağlık personeli Ortopedi doktorudur.

Bacak Ağrısı Neden Olur?

Yaşam kalitesini düşüren ve yaşayan için ciddi bir sıkıntıya dönüşebilen bacak ağrısının sebepleri şunlardır;

- Ağrılı romatizma,

- Sinir sıkışması

- Bacağa kramp girmesi,

- Bel fıtığı,

- Bacaklarda ortaya çıkan kas yorgunluğu,

- Kalsiyum eksiğinin söz konusu olması,

- Kemik erimesi

- Uzun süreli olarak ayakta kalmak,

- Uzun süre ayakta durma,

- Bacakta tümör varlığı,

- Potasyum eksikliği,

- Trioid hastalıkları,

- Fibromiyalaji hastalıkları

- Gebelik,

- Bacakta oluşan sinir hasarı,

- Ms hastalığı,

- Diyabetik nöropati

- Alınan bazı ilaçların yan etkileri,

- Derin ven trombozu.

Bacak Ağrısı İçin Uygulanabilecek Doğal Yöntemler Nelerdir?

Yaşamı olumsuz etkileyen bacak ağrısı için fayda sağlanabilecek bazı doğal yöntemlerin varlığı söz konusudur. Bunlar;

- Ağrılı bölgeye soğuk kompres uygulamak,

- Ağrılı bölgeye sıcak kompres uygulaması yapılması,

- Kırmızı biber içeren jel uygulaması,

- Zeytin yağı ile ağrılı bacağa masaj yapılması,

- Ağrılı bacağa zencefil yağı uygulaması yapmak,

- Güneşe çıkarak vücudun D vitamini üretimini sağlamak,

- Potasyum yönünden zengin besinlerin alımına önem vermek.

Çocuklarda Bacak Ağrısının Nedenleri

Bacak ağrısı çeşitli sebeplerle çocuklarda da görülebilen bir sağlık sorunudur. Buna göre çocuklarda görülen bacak ağrısının nedenleri;

- Büyümeye bağlı olarak görülen bacak ağrıları,

- Kemik,kas ve bağların zarar görmesi,

- Periferal nöropati sinir hastalığı,

- Çocuklarda görülen kas spazmı,

- - Kalça eklemi iltihaplanması,

- Bel fıtığı sorunun var olması,

- Çocuklarda sırtta oluşan yaralanma ve artrit

- Siyatik

- Çeşitli sebeplerle bacak kemiklerinde meydana gelen kırılmalar,

- Burkulma,

- Düşmeye bağlı olarak yaşanan yaralanmalar,

- Çocuklarda büyüme plaklarına hasar veren fiziksel stres,

- Aşil tendonu yırtılması,

- Bacaklardaki kan damarlarının tıkanması,

- Derin ven trombozu,

- Juvenil romatoid artrit ve romatoid ateşi sayılabilir.

Çocuklarda Görülen Bacak Ağrılarının Diğer Nedenleri

- Osteosarkom (kemik kanseri türü),

- Bursit,

- Ewing sarkomu (çocuklarda görülen bir kemik kanseri türü),

- Lösemi,

- Sistemik lupus eritematozus

- Uyluk kemiğine giden kan akışında azalma,

- Septik artrit (enfeksiyöz artrit)

- Omurlar arasındaki eklem iltihabı,

- Eklem iltihabı ile tanımlanan kronik otoimmün hastalığı,

- Ciltte sedef hastalığı ile ilişkili artrit

Çocuklarda Bacak Ağrısı İçin Hangi Bölüme Ve Doktora Gidilir?

Çocuklarda görülen bacak ağrısı şikayetlerinde Ortopedi doktoruna gidilir. Çocuklarda kendini gösteren bacak ağrısı problemleri için uygulanacak tedavi ise ağrının nedenine bağlı bağlı uygulanır.

Çocuklarda görülen bacak ağrısının nedeni ise röntgen ve fiziksel muayene yardımıyla teşhis edilebilmektedir. Çocuklarda görülen bacak ağrısı için uygulanacak tedaviler ise şunlar:

- Ağrı kesiciler,

- Fizik tedavi uygulamaları

- Gerekli durumlarda alçı kullanımı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bazı durumlarda doktor ameliyat uygulamasına başvurabilmektedir.

Çocuklarda Bacak Ağrısı İçin Uygulanabilecek Doğal Yöntemler Nelerdir?

- Ağrıyan bacağa her gece ılık zeytinyağı ile masaj yapmak,

- Bacak ağrısının nedeni siyatik sinir problemi olması halinde, siyatik için egzersiz uygulamalarının gerçekleştirilmesi,

- Çeyrek çay bardağı hardal yağı ve kafur karışımı hazırlanıp ılık halde ağrıyan bacağa masaj yapılması,

- Ağrıyan bacakların tuzlu ılık suda 15-20 dakika bekletilmesi ağrıya iyi gelen doğal yöntemler olarak sıralanabilir.