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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
09.05.2018 - 20:51, Son Güncelleme:

B12 eksikliği nasıl giderilir | B12 içeren besinler

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B12 eksikliği nasıl giderilir | B12 içeren besinler

B12 vitamini eksikliği her yaşta ama en çok da çocukluk ve yaşlılıkta görülebilen bir sorun. Hücrelerin gelişip büyümeleri, çekirdeklerini olgunlaştırabilmeleri ve bölünüp çoğalabilmeleri için gerekli olan B12'nin eksikliği vücutta bir çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Bu sorundan muzdarip vatandaşlar ise, B12 eksikliğinin nasıl giderildiğini ve B12 içeren besinlerin neler olduğunu sorguluyor. Peki, B12 eksikliği nasıl giderilir? B12 içeren besinler neler?

İnsan vücudu için çok önemli olan ve eksikliği halinde bazı sorunlara yol açan B12 vitamini hakkında uzmanlar, "B12 olmadan sağlığımızı tam anlamıyla koruyamayız" diyor. Uzmanlar vatandaşları, "Beslenme sisteminizde yeteri kadar  B12 vitamini var mı, bedeniniz gıdalardaki B12’den yeterli oranda faydalanıyor mu? diye uyarıyor. İşte, B12 içeren besinler ve B12 eksikliği hakkında merak edilen detaylar..

B12 EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

B12 vitaminini vücudumuz üretemiyor. B12'yi mutlaka dışarıdan yiyeceklerle alıp mide ve bağırsak sisteminden problemsizce geçirerek vücudumuza kazandırmak zorundayız. Peki, B12 eksikliği nasıl giderilir? İşte, yanıtı...

B12’nin temel kaynağı hayvansal proteinlerdir. Sık tükettiğiniz, her gün yediğiniz gıdaların çoğunda (şekerli, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler)  B12 vitamini bulunmaz. Eğer yeteri kadar B12 vitamini almak istiyorsanız ihtiyacınızı "hayvansal gıdalar" ile karşılamak zorundasınız. Yani, protein tüketerek vücudunuzdaki B12 miktarını artırabilirsiniz.

B12 İÇEREN BESİNLER

Yumurta: Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları

Ciğer: Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir

Kabuklu deniz ürünleri: İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz

Balık: B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir

Kırmızı et: Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir

Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt ve kefir.

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

B12 vitamini değerlerinizin azalması aşağıdaki belirtilerle kendini gösterebilir:

* Ayak ve el uyuşmas
* Kaslarda yorgunluk ve gevşeme
* Dilde yanma
* Kramplar
* İştah bozukluğu
* Hızlı kilo alma, zor kilo verme
* Kansızlık
* Unutkanlık
* Yorgunluk
* Uykusuzluk ve bitkinlik
* Kulak çınlaması
* Denge bozukluğu ve ayağa kalkınca baş dönmesi
* Odaklanma sorunu

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