B12 eksikliği nasıl giderilir | B12 içeren besinler
B12 vitamini eksikliği her yaşta ama en çok da çocukluk ve yaşlılıkta görülebilen bir sorun. Hücrelerin gelişip büyümeleri, çekirdeklerini olgunlaştırabilmeleri ve bölünüp çoğalabilmeleri için gerekli olan B12'nin eksikliği vücutta bir çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Bu sorundan muzdarip vatandaşlar ise, B12 eksikliğinin nasıl giderildiğini ve B12 içeren besinlerin neler olduğunu sorguluyor. Peki, B12 eksikliği nasıl giderilir? B12 içeren besinler neler?
İnsan vücudu için çok önemli olan ve eksikliği halinde bazı sorunlara yol açan B12 vitamini hakkında uzmanlar, "B12 olmadan sağlığımızı tam anlamıyla koruyamayız" diyor. Uzmanlar vatandaşları, "Beslenme sisteminizde yeteri kadar B12 vitamini var mı, bedeniniz gıdalardaki B12’den yeterli oranda faydalanıyor mu? diye uyarıyor. İşte, B12 içeren besinler ve B12 eksikliği hakkında merak edilen detaylar..
B12 EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?
B12 vitaminini vücudumuz üretemiyor. B12'yi mutlaka dışarıdan yiyeceklerle alıp mide ve bağırsak sisteminden problemsizce geçirerek vücudumuza kazandırmak zorundayız. Peki, B12 eksikliği nasıl giderilir? İşte, yanıtı...
B12’nin temel kaynağı hayvansal proteinlerdir. Sık tükettiğiniz, her gün yediğiniz gıdaların çoğunda (şekerli, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler) B12 vitamini bulunmaz. Eğer yeteri kadar B12 vitamini almak istiyorsanız ihtiyacınızı "hayvansal gıdalar" ile karşılamak zorundasınız. Yani, protein tüketerek vücudunuzdaki B12 miktarını artırabilirsiniz.
B12 İÇEREN BESİNLER
Yumurta: Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları
Ciğer: Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir
Kabuklu deniz ürünleri: İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz
Balık: B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir
Kırmızı et: Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir
Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt ve kefir.
B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
B12 vitamini değerlerinizin azalması aşağıdaki belirtilerle kendini gösterebilir:
* Ayak ve el uyuşmas
* Kaslarda yorgunluk ve gevşeme
* Dilde yanma
* Kramplar
* İştah bozukluğu
* Hızlı kilo alma, zor kilo verme
* Kansızlık
* Unutkanlık
* Yorgunluk
* Uykusuzluk ve bitkinlik
* Kulak çınlaması
* Denge bozukluğu ve ayağa kalkınca baş dönmesi
* Odaklanma sorunu
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