Ayrık otu nedir? Ayrık otu nasıl kullanılır?
Ayrık otu, Klasik Yunan döneminden bu yana bitkisel ilaç olarak kullanılmıştır. Hasta köpeklerin toprağı kazarak kökleri yediği bilinir. Orta Çağ'da iltihaplı idrar hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Ayrıca antiseptik özellikleri vardır. Peki, ayrık otu nasıl kullanılır?
Çok yıllık, yayılıcı köksaplara sahip bir otsu bitkidir. 40–80 cm uzunluğa çıkabilen, 3-4 nodlu dik veya kalkık uçlu gövdesi vardır.
Yaprak kını tüylü dip kısmı haricinde tüysüzdür. Kısa dilcikler 0,5 mm uzunlukta ince ve kulakçıklar zarımsı yapıdadır. Yassı yapraklar 10–20 cm uzunluk ve 5–10 mm genişlikte olup üst yüzeyi kaba tüylü fakat alçak kısımları tüysüzdür.
Çiçek kurulu dik başak 10–18 cm uzunluk ve 8–15 mm genişliktedir. İnternodlar genellikle 10–15 mm uzunluğunda olur. Çiçekteki her bir başçık 5-6 floret (çiçekçik) barındırır. Mızrak biçimindeki dış kavuz 10–15 mm uzunlukta, 5-6 damarlı tüysüzdür. Alt iç kavuz, üst iç kavuzdan uzunca yaklaşık 5 mm uzunluğunda 2 sırtlı ve kısa sert tüylüdür. Şekli mızraksı-diktörgen 5-6 damarlı; sarı başçıklı (anter) ve kılçıklar 2 mm uzunluğundadır.
Yüksek protein ve nişasta içermesinden dolayı en değerli yem bitkilerinden biri olarak kabul edilir. Ayrık otu en çok at ve koyunlar tarafından sevilerek yenir. Düşük lif oranı ve tatlı tadı nedeniyle öncelikli olarak büyükbaş hayvanlarının beslenmesinde kullanılır. Ayrıca toprak ve su koruma ile bentleri kuvvetlendirmek amacıyla ekimi yapılır. Diğer yandan kısa sürede ürün alanını işgal ederek sorun yaratabilir.
AYRIK OTUNUN FAYDALARI
İltihaplı hastalıklarda rahatlatıcı ve ferahlatıcı olarak kullanılır.
İdrar söktürücüdür.
Böbrek ve mesanede meydana gelen taş ve iltihapları giderir.
Kan tükürmeyi önler.
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