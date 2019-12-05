Ayaktaki nasır nasıl geçer? Nasıra ne iyi gelir?

Nasır, bir tür cilt hastalığı olup özellikle yetişkinlerde sıklıkla görülür. Sürekli ayakta kalmak suretiyle çalışan ya da çok sıkı ayakkabıları giyen kişilerde görülme riski yüksektir. Bazı nasırlar iltihaplanabilir ve enfeksiyon riski taşır. Böyle durumlarda bir uzmana görünüp profesyonel destek almak gerekir. İleri uçlu nasır vakalarında cerrahi müdahale de gerekebilir. Kişiler nasır oluşumlarının önüne geçmek ve nasırlardan tamamen kurtulmak için çeşitli önlemler alabilir.

Nasırlara Karşı Nasıl Ayakkabı Giyilmeli?

Yanlış ayakkabı seçimleri ve onların ısrarla giyilmesi birinci dereceden nasır oluşumlarında etkilidir. Özellikle ayaklarına küçük gelen ayakkabıları sürekli olarak giyen kişilerde havasızlık ve terleme meydana gelir. Bu da cildin kendini korumak için ayak derisini kalın bir tabaka ile örtmesi anlamına gelir. Aslında her nasır oluşumu vücudun kendini korumak için ortaya çıkardığı bir oluşumdur. Bunun önüne geçmek için ayağa tam oturan ya da biraz büyük gelen ayakkabılar tercih edilmelidir.

Topuklu Ayakkabı Nasır Yapar mı?

Kadınlarda nasır oluşumunu tetikleyen en önemli unsur topuklu ayakkabı seçimleridir. Özelikle yüksek ve dolgu topuk modelli ayakkabılar topuk bölgesinde irili ufaklı nasırların oluşmasına neden olmaktadır. Bu ayakkabıları her gün giyen kişilerde ayak derisi sıkışır ve en sonunda kalınlaşmaya başlar. İşi gereği topuklu ayakkabı giyen kadınların arada bir düz taban ya da ortopedik ayakkabılar giymesi öneriliyor. Bunun dışında sürekli olarak ayakta kalan kişilerde de sıklıkla nasır semptomları ortaya çıkabilir.

Nasır Neden Olur?

1- Yalın ayak yürümek: Ayakkabı seçimleri kadar sürekli olarak yalın ayak yürümek de nasırın en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor. Asfalt gibi engebeli yollarda yalın ayak yürümek, ayakların büyük oranda zarar görmesine neden olur. Vücut kendini korumak için ayak tabanlarının altında kalın bir doku oluşturur. Bu kalın dokunun yüzeyinde oluşan nasırlar, birden fazla olabilir.

2- Ayak sağlığına özen göstermemek: Ayaklar düzenli olarak kremlenmeli ve nemli tutulmalıdır. Özellikle akşam eve geldikten sonra ya da yatmadan önce düzenli olarak ayak kremi kullanan kişilerde nasır riskinin çok aza indirgendiği görülmüştür.

3- Terleme: Ayakları sürekli terleyen kişilerde nasır oluşma riski diğerlerine oranla beş kat daha fazladır. Terleme önleyici özel losyonlar sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere tatbik edilebilir.

Nasır Çeşitleri Nelerdir?

1- Yumuşak dokulu nasır: En sık rastlanan nasır çeşididir. Sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da görülebilir. Topuklardan daha çok ayak parmaklarının arasında görülür. Söz konusu bölgeye düzenli olarak sürülecek kremler ve bitki özlü karışımlar sadece 2 -3 gün içerisinde nasırların yok olmasına vesile olur.

2- Sert dokulu nasır: Ayakların her bölgesinde çıkabilen, geçmesi çok daha uzun süren nasır türleridir.

3- Tohum nasırı: Oldukça ağrılı olan ve geçmesi en zor olan nasır türüdür. Ayakları yanlış basmak kadar küçük ayakkabılar giymek de tohum nasırına yol açabilir.

Nasır Nasıl Geçer?

1- Bitki ve meyve özlü karışımlar: İncir ve ananas gibi yüksek proteinli meyvelerle hazırlanan karışımlar nasırların üstüne sürülebilir. Nasırların sertliğini yumuşatan bu özel karışımları evde, kendi imkanlarıyla hazırlamak mümkündür. Günde bir ya da iki kere ağrı yapan nasırların üstüne sürülür. Yirmi dakika boyunca ayak çıplak bırakılmalı ve temaslardan kaçınılmalıdır.

2- Mısır nişastası: Sürekli terleyen ayaklarda nasırlar ıslak kalır ve iyileşme süreçleri olumsuz olarak etkilenir. Bunun önüne geçmek için mısır nişastası kullanılabilir. Nasırların kurumasını sağlayan bu yöntem, özellikle yumuşak dokulu nasırların geçmesinde etkilidir

3- Ayakkabı seçimlerine dikkat etmek: Son olarak ortopedik tabanlı, rahat ayakkabılar giyilmelidir. Ayakkabı seçimlerine dikkat eden kişilerin ayak sağlığı çok daha iyi durumda olacaktır.