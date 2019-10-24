Avokado nasıl yenir? Avokado faydaları neler?

Avokado tatlı bir besin değildir ancak yağlı ve belirgin ama ustaca tatlandırılmış pürüzsüz kremsi dokusu vardır. Pek çok ülkede bu ikisi için kullanılmasa da hem iştah açıcı, hem tatlı yemeklerde bu sayede kullanılabilir. Avokado vejetaryen mutfakta çok popülerdir, yüksek yağ içeriği nedeniyle sandviç ve salatalarda et yerine kullanılır. Avokadonun tüketim şekli ülkelere göre değişmektedir.



Meksika'da mısırlı tortillalara sürülerek tüketilen guakamole sosunun ana malzemesi avokadodur.



Meyve püresi Surinam, Recife gibi eski Hollanda sömürgesi olan ülkelerde "Advocaat" adlı adı da kendinden gelen bir likörün orijinal tarifinde aroma verici, kıvam arttırıcı olarak kullanılır.



Avokado dilimleri hamburger, tortilla, hotdog ya da kızartılmış ete eklenip kullanılabilmektedir. Yumurta ile (yağda yumurta, tortillalar, omletler) birlikte kombine edilmektedir, suşi olarak "California Rolls" ya da makizushi (Avokado Maki)'de kilit malzemelerden biri olarak kullanılabilmektedir.



Güney Afrika'da Avokado ile yapılan "Avokado Ritz" bilinen bir yemektir.



AVOKADO NASIL YENİR?



Avokadoyu olgun bir halde iken yemek gerekmektedir. Ham hâlde olan avokado sert olur ve damakta acı bir tat bırakır. Marketten temin edilen bu tropikal meyve; oda koşullarında 3-4 gün bekletilerek yumuşaması ve renginin koyulaşması sağlanır.

1. Kilo vermeye yardımcı olma ve kilo kontrolü, avokadonun akla gelen ilk faydalarından. Yüksek besin değerine sahip olan bu meyve, vücuttaki birçok ihtiyacı karşılar ve tok tutucu özelliğe sahiptir. Bu nedenle tek başına ya da başka yemeklerle beraber tüketilebilen bu besini yediğiniz zaman uzun süre açlık hissetmeyeceksiniz ve bu da kilo vermenize yardımcı olacak.

2. Avokado göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçeriğinde zeaksantin ve lutein vardır. Bu maddeler de gözdeki hasarların daha çabuk ve sağlıklı olarak iyileşmesine ve başka hasarlarının oluşmamasına yarar.

3. Avokado kanserle savaşma konusunda da faydalı besinlerden. İçeriğinde bulunan folat maddesi sayesinde bazı kanser tiplerine karşı koruyucu özelliği vardır ve kemoterapinin yan etkilerinin de azaltılmasında yardımcıdır.

4. Sindirim sistemini de düzenleyen avokado, yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığa karşı doğal bir önlemdir.

5. Avokado içerdiği sağlıklı yağlar ile kolesterol kontrolü de sağlar. İyi kolesterolü arttırıp, kötü kolesterolü azaltarak genel kolesterol seviyenizi sağlıklı düzeyde tutmanıza yardımcı olur. Bu da, kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesini sağlar ve yeni kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına engel olur.