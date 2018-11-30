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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
30.11.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Aşotu nedir? Aşotunun (kişniş) faydaları neler?

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Aşotu nedir? Aşotunun (kişniş) faydaları neler?

Aşotu, yaygın olarak bilinen adıyla kişniş çeşitli şekillerde tüketilir. Görünüşü maydanozu andıran, Anadolu’da çok sık kullanılan aşotu özellikle yoğurtlu çorbalara aroma katmak için kullanılır. İşte aşotunun kullanım şekilleri ve faydaları

Bir diğer ismi kişniş olan aşotu, maydanozgiller familyasındandır. Yaz başında olgunlaşmaya başlayan beyaz ya da açık pembe renkli çiçekleri içinde çekirdekli tohumlar oluşur. Aşotu hamurişlerinde kullanıldığı gibi baharat olarak da yemeklere tat verir. Bazı yerlerde bitkinin körpe yaprakları salata ve güveçte pişen yemeklere katılır. Gövde ve kökü de sebze gibi pişirilip yenir. Aşotu, Erzurum yöresinde kış mevsiminde tüketilmek üzere salamura yapılır.

AŞOTUNUN FAYDALARI

• Güçlü bir antioksidan kaynağı olan aşotu bu özelliği sayesinde gripten kansere kadar uzanan birçok hastalığa karşı vücudu koruyor.

• İçindeki linoleik asit gibi asitler sayesinde kötü kolesterole karşı vücudu güçlendiriyor. Kolesterol dengesini sağlayan bu asitler, kan şekerini düzenlemeyi de ihmal etmiyor.

• Hem antioksidan etkisi hem de içeriğinde bulunan oleik asit gibi asitler sayesinde kalp ve damar sağlığını koruyor, felç ve kalp krizi gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltıyor.

• Cineol adlı madde sayesinde göz ve deri iltihaplanmalarına karşı da adeta doğal bir ilaç gibi etki gösteriyor.

• Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayan aşotu, hazımsızlık sorununu gideriyor.

• Yemek sonrası oluşabilen mide krampları, şişkinlik ve ağrı gibi durumların önüne geçiyor.

• Çorbalara tat vermek için kullanılan aşotu doğrudan çiğnendiğinde kötü ağız kokusunun kesilmesini sağlıyor.

• Besin zehirlenmelerini önlemede etkili olduğu için en çok zehirlenmelere yol açan tavuk yemekleri gibi yemeklerde kullanılması önem taşıyor.

• Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi ani gelişen rahatsızlıklarda önleyici etkileri bulunuyor.


• Özellikle kadınlarda cinsel isteği artırma yönünde etkileri olduğu da biliniyor.

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