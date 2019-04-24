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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
24.04.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Arı sütünün faydaları neler?

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Arı sütünün faydaları neler?

Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütü, son yıllarda büyük bir rağbet görmeye ve adını binlerce kişiye duyurmaya başladı. Genellikle aktarlarda ve bal satan iş yerlerinde bulunabilen arı sütü, hasta olan kişiler ve cildi beslediği için kadınlar tarafından ilgi görüyor. Pek, arı sütünün faydaları neler?

Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları bir maddedir. Jel halinde akıcı kıvamda, kremsi-beyaz renktedir. Diğer hayvanlarının memelerinden oluşan sütle bir ilgisi olmamasına rağmen süt şeklindeki görünüşü ve yavru beslenmesindeki kullanımı nedeniyle arı sütü olarak adlandırılmıştır. Arı sütünün birçok faydası bulunuyor ancak bu faydalar kişilere göre değişiklik gösteriyor.

ARI SÜTÜ FAYDALARI

Bağışıklık sistemini düzenler, kök hücreleri uyarır.

Vücut performansını ve dayanıklılığını artırır.

Yaşlanmaya karşı etki gösterir.

Arı sütünün en önemli özelliklerinden birisi de hücre yenilemesini sağlamasıdır.

Astım ve alerjisi olan arı sütü kullanmamalı. Kesinlikle doktora sorulması gerekiyor. Daha dikkatli kullanılmalı, doktora danışılmadan da kullanılmamalı.

HERKES KULLANMAMALI

Ayrıca arı sütünü bazı kişilerin kullanmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, doktora danışılması konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle astım ve alerjisi olanlar için tehlike oluşturabiliyor. Bu nedenle kesinlikle doktora sorulması gerekiyor.

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