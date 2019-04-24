Arı sütünün faydaları neler?
Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütü, son yıllarda büyük bir rağbet görmeye ve adını binlerce kişiye duyurmaya başladı. Genellikle aktarlarda ve bal satan iş yerlerinde bulunabilen arı sütü, hasta olan kişiler ve cildi beslediği için kadınlar tarafından ilgi görüyor. Pek, arı sütünün faydaları neler?
Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları bir maddedir. Jel halinde akıcı kıvamda, kremsi-beyaz renktedir. Diğer hayvanlarının memelerinden oluşan sütle bir ilgisi olmamasına rağmen süt şeklindeki görünüşü ve yavru beslenmesindeki kullanımı nedeniyle arı sütü olarak adlandırılmıştır. Arı sütünün birçok faydası bulunuyor ancak bu faydalar kişilere göre değişiklik gösteriyor.
ARI SÜTÜ FAYDALARI
Bağışıklık sistemini düzenler, kök hücreleri uyarır.
Vücut performansını ve dayanıklılığını artırır.
Yaşlanmaya karşı etki gösterir.
Arı sütünün en önemli özelliklerinden birisi de hücre yenilemesini sağlamasıdır.
Astım ve alerjisi olan arı sütü kullanmamalı. Kesinlikle doktora sorulması gerekiyor. Daha dikkatli kullanılmalı, doktora danışılmadan da kullanılmamalı.
HERKES KULLANMAMALI
Ayrıca arı sütünü bazı kişilerin kullanmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, doktora danışılması konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle astım ve alerjisi olanlar için tehlike oluşturabiliyor. Bu nedenle kesinlikle doktora sorulması gerekiyor.
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