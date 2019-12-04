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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır?

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Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır?

Özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde sık karşılaşılan sorunlardan olan arı sokması, pek çok vatandaşın kabusu olmaya devam ediyor. Açık hava mekanları ve piknik alanları ile bahçelerde bu sorunla karşılaşan vatandaşlar, arı sokması durumunda yapılması gerekenleri sorguluyor. Peki, arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır?

Özellikle rengarenk çiçeklerin boy gösterdiği ilk bahar ve yaz ayları, arıların ortaya çıktığı dönemlerdir. Bu dönemlerde insanlar için tedirginlik yaratan en önemli konuların başında arı sokması gelmektedir. Bu bakımdan pek çok insanın en çok araştırdığı konuların başında arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır sorularının cevapları gelmektedir.

Bir arı cilt üzerine iğnesini batırdığı anda yapılacak olan ilk müdahale her zaman önem barındırmaktadır. Bu hususta en önemli unsur arının zehirli olup olmayışı konusudur. Çünkü arının iğnesi batmış olduğu yerde ne kadar süre kalırsa zehri de aynı oranda vücuda yayılacaktır. Bu durum ise kimi zaman istenmeyen tehlikeli sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu bakımdan; arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokmasında ne yapılır sorularının cevapları hayati önem barındırabilir.

Arı sokması Sonrası Neler Olur?

Arıların bal yapmak için doğaya yayıldığı yaz ayları insanlar için risk taşıyan dönemlere dönüşebilmektedir. Çünkü arılar çeşitli sebeplerle insanlara iğnelerini batırabilirler. Arı sokması ile ilgili olan en önemli husus, arının iğnesinin vücut içerisinde uzun süre kalmamasıdır. Vücuda girmiş olan arı iğnesinin olduğu noktada fazla kalması halinde kişi için ciddi bir risk oluşturabilir. Bunun nedeni arının iğnesinde ki zehrin arı sokmasına maruz kalan kişinin vücuduna sebebiyet verebilmesidir.

Arı sokmasının söz konusu olduğu noktada kızarıklık, şişlik kaşıntı ve buna eşlik eden az da olsa ağrı belirtileri görülebilir. Çok nadiren de olsa kusma, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler de görülebilir. Bu belirtiler ise arı sokmasının kişi için son derece tehlikeli bir durum olabileceğinin göstergesi olabilmektedir. böyle bir tabloda kişinin hemen bir doktora görünmesi büyük önem barındırır.

Arı Sokmasına Ne İyi Gelir?

Yaşanan arı sokması hadisesi sonrasında yapılması gereken ilk şey mümkünse iğnenin en kısa sürede bulunduğu yerden çıkarılmasıdır. Bu müdahale arı zehrinin vücuda daha fazla yayılmasını önleyecektir. Arı iğnesinin derinde olması durumunda ise cımbız veya benzeri bir bir şey kullanılarak iğne çıkartılmalıdır. Arı sokulan yerin zaman kaybedilmeden sabunla yıkanması önemlidir. Sonrasında ise buz uygulaması yapılması arı sokmasına iyi gelecektir.

Arı Sokmasında Ne Yapılır?

Arı sokması sonrasında yapılması gereken ilk işlem, arı iğnesinin girmiş olduğu noktanın sabunlu suyla yıkanmasıdır. Yıkama sonrasında ize buz uygulaması yapılmasında büyük fayda olacaktır. Arı iğnesinin çok derinde olması halinde ise cımbız yardımıyla iğnenin çıkarılması önemlidir.

Arı Sokması Sonrası Oluşan Şişliğe Ne İyi Gelir?
Yaşanan arı sokması durumu neticesinde bölgede şişlik görülür. Oluşan şişliğin azalmasına yardımcı olacak en önemli husus ise sokulan yerin yukarı doğru kaldırılmasıdır. Bu sayede oluşabilecek şişlik önemli ölçüde azalacaktır.

Arı Sokması Durumunda Ne Zaman Doktora Danışılmalı?

Arı iğnesinin vücut içerisine batmış olması neticesinde bulantı, nefes darlığı ve halsizlik belirtileri olması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda kişinin mutlaka hastaneye gitmesi gerekir. Aksi taktirde kişi için ciddi bir hayati risk söz konusu olabilir. Bundan dolayı yaşanan arı sokması sonrası arının iğnesinin bulunduğu noktanın 10-14 gün kadar bir süre mutlaka gözlemlenmesi önemli bir konudur.

Arı Sokması Nasıl Tedavi Edilir?

Arı sokmasında öncelikli olarak yapılacak ilk işlem arı iğnesini bulunduğu yerden bir cımbız yardımıyla çıkarmaktır. Sonrasında sabunlu suyla arı sokulan yer iyice yıkanır. Daha sonra da buz uygulaması yapılır. Gerekli hallerde kişiye alerji ilaçları ya da ağrı kesici verilebilir. Arı sokması durumlarında genellikle antibiyotiğe ihtiyaç duyulmaz.

Güçsüzlük, nefes darlığı ve bulantı durumlarında ciddi bir alerjik reaksiyon kendisini gösteriyor olabilir. Böyle bir durumda hemen hastaneye gidilmelidir. Çünkü alerjik durumlarda kişiye mutlaka damardan iğne yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte nefes açıcı ve alerji ilaçları damar yoluyla serumla birlikte kişiye verilir. Bu müdahaleler alerjik durumu olan kişiler için hayati bir önem taşır.

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