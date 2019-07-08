Arı alerjisi olanlar dikkat! Arı soktuğunda ne yapmalısınız?
Havaların ısınmasıyla birlikte insanların arılarla teması da sıklaştı. Özellikle tatil beldelerinde arı sokması vakalarına sıklıkla rastlanıyor, arı sokmasına alerjisi olan vatandaşların da vücutlarında korkutucu reaksiyonlar görülüyor. Peki, arı soktuğunda ne yapmalısınız?
Arı sokması, yaz mevsiminin en büyük kabuslarından biri. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de zaman zaman arı korkusundan kendilerini eve kapatabiliyor. Peki, arı soktuğunda ne yapmalısınız? Arı alerjisi nasıl anlaşılır? İşte, arı sokmasıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları
Arı soktuğunda ne yapmalısınız?
Arı sokması durumunda öncelikle arının iğnesi bir an önce bir cımbız yardımıyla bölgeden çıkartılmalıdır. Yara bol su ve sabunla yıkanarak, enfeksiyon riski azaltılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca sokma bölgesine buz uygulaması zehrin dağılımını ve vücudun vereceği alerjik reaksiyonun şiddetini de azaltabilir.
Arı alerjisi nasıl anlaşılır?
Arı alerjisi, sokma sonrasında hemen ya da 2 saat içinde belirginleşmeye başlar. Boğaz bölgesinde ödem, ses kısılması, nefes darlığı ya da dolaşım bozuklukları ortaya çıkabilir. Teşhis konulabilmesi için hastaya deri ve kan testleri uygulanır. Arı sokması sonrası paniğe kapılmak, aşırı sıcakta kalmak, çok fazla hareket etmek ya da alkol tüketmek alerjinin zararlarını artırabilir. Arı sokmasına karşı alerjisi bulunanlar, sokma durumunda vakit kaybetmeden en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurmalı.
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