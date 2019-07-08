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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
08.07.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Arı alerjisi olanlar dikkat! Arı soktuğunda ne yapmalısınız?

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Arı alerjisi olanlar dikkat! Arı soktuğunda ne yapmalısınız?

Havaların ısınmasıyla birlikte insanların arılarla teması da sıklaştı. Özellikle tatil beldelerinde arı sokması vakalarına sıklıkla rastlanıyor, arı sokmasına alerjisi olan vatandaşların da vücutlarında korkutucu reaksiyonlar görülüyor. Peki, arı soktuğunda ne yapmalısınız?

Arı sokması, yaz mevsiminin en büyük kabuslarından biri. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de zaman zaman arı korkusundan kendilerini eve kapatabiliyor. Peki, arı soktuğunda ne yapmalısınız? Arı alerjisi nasıl anlaşılır? İşte, arı sokmasıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları

Arı soktuğunda ne yapmalısınız? 

Arı sokması durumunda öncelikle arının iğnesi bir an önce bir cımbız yardımıyla bölgeden çıkartılmalıdır. Yara bol su ve sabunla yıkanarak, enfeksiyon riski azaltılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca sokma bölgesine buz uygulaması zehrin dağılımını ve vücudun vereceği alerjik reaksiyonun şiddetini de azaltabilir. 

Arı alerjisi nasıl anlaşılır?

Arı alerjisi, sokma sonrasında hemen ya da 2 saat içinde belirginleşmeye başlar. Boğaz bölgesinde ödem, ses kısılması, nefes darlığı ya da dolaşım bozuklukları ortaya çıkabilir. Teşhis konulabilmesi için hastaya deri ve kan testleri uygulanır. Arı sokması sonrası paniğe kapılmak, aşırı sıcakta kalmak, çok fazla hareket etmek ya da alkol tüketmek alerjinin zararlarını artırabilir. Arı sokmasına karşı alerjisi bulunanlar, sokma durumunda vakit kaybetmeden en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurmalı.

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