Apse nedir ve nasıl anlaşılır?

Tedavi ve tanıda önemli olan enfeksiyon ve bakteriler, insan vücudunda farklı fizyolojik tepkilerle kendisini gösteriyor. Bu tepkilerden biri de apse olarak tanımlanıyor. Doku yada organda oluşan apse, sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayrılıyor. Apse, kendiliğinden açılmadığı zaman ameliyata kadar gidebiliyor. İşte, günlük yaşam kalitesini düşüren ve sağlık açısından ciddi problem oluşturan apse ile ilgili merak edilenler....

Apse, bir yerde irin birikmesidir. Vücudun herhangi bir yerinde bir doku ya da organda oluşan apse, kendini ağrı, kızarıklık ve şişikler yaparak belli eder. Bazı apseler kendiliğinden dışarı açılır ve akar. Apse`nin açılmadığı durumlarda bu işi ameliyatla yapmak gerekir.

Sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayrılır:

• Sıcak apselerde her zaman yangılı bir dönem vardır. İrin toplandığında o bölge kızarır, ateş, ağrı ve şişlik vardır, sancı olur. Çevresi sert, ortası yumuşak ve oynaktır.

• Soğuk apseler, kemik eklem ya da lenf bezlerinde tüberküloz basilinin yaptığı apse tipidir. Deri altında renk değişikliğine yol açmayan, ağrısız ve ateşsiz bir şişlik belirir. Bir süre sonra ortasında yumuşama başlar, deri morlaşır, apse kendiliğinden deriye açılarak (fistülleşme) akmaya başlar.

APSE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dişte sürekli ya da zonklama şeklinde ağrı,

Sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklere karşı hassasiyet,

Çiğnerken ağrı,

Boyunda şişmiş lenf düğümleri

Ateş ve genel kırıklık

DİŞ APSESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Bazı kişiler diş çürümesini ciddi bir sağlık sorunu olarak görmezler. Ancak, zamanında ve doğru şekilde müdahale edilmediğinde, daha çok sorun yaratan bir hastalığa yol açabilir. Çürüme, bakterinin, dişin özünü enfekte etmesine izin verir. Enfeksiyon köke ve çevre kemiğe yayılır. Bu apse olarak bilinir. Eğer enfeksiyon kemiğe ulaşırsa, diş kaybedilebilir. Enfekte diş kökü ve şişmiş doku ağrıya neden olabilir. Eğer kök ölürse, ağrı yok olacak, ancak yavaş yavaş da bitişik kemiğe zarar verecektir. Enfeksiyonun bir bölümü olarak oluşan irin, çene boyunca bir kanalı aşındırabilir ve diş eti üzerinde bir şişme ya da içi irinle dolu bir deri lezyonuna yol açabilir.