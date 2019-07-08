Anzer balının faydaları neler, nerede üretiliyor?
Anzer balı, bal çeşitlerinin en özellerinden biridir. Pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balı, faydalarıyla olduğu kadar fiyatıyla da sık sık gündeme geliyor. Peki, Anzer balının faydaları neler, nerede üretiliyor?
Fazlası sağlık problemlerine neden olabilen Anzer balını günde bir yemek kaşığı tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor, özellikle kış aylarında vücudu hastalıklara karşı koruyor.
Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlayarak hazımsızlık sorununu büyük ölçüde azaltan Anzer balı, iştah açma konusunda da birebir.
Sindirim sisteminin yanı sıra boşaltım sistemini de güçlendiren Anzar balı, ishal kesme sorunuyla da biliniyor.
Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlıyor.
C vitamini, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir başta olmak üzere pek çok vitamini barındıran Anzer balı, cinsel gücü artırmasıyla da biliniyor.
ANZER BALI NEREDE ÜRETİLİR?
Anzer balı Rizenin İkizdere İlçesi Yukarı Anzer Ballıköy yaylasinda ve Aşağı Anzer çiçekli köyü yaylasında üretilir.
Anzer Yaylası (Lazca: Anzeri Gola), Rize'nin İkizdere ilçesinin 35 km güney batısında kalan bir yayla. Aşağı Anzer (Çiçekliköy) ve Yukarı Anzer (Ballıköy) olmak üzere ikiye ayrılır. Rize il merkezine 54 km mesafededir.
Doğal güzelliğinin ve Anzer balı merkezi olmasının yanı sıra çok sayıda endemik türde çiçeğe de ev sahipliği yapması nedeniyle yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekmektedir.
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