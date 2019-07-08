Anzer balının faydaları neler, nerede üretiliyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriAnzer balının faydaları neler, nerede üretiliyor?
GeriSağlık Anzer balının faydaları neler, nerede üretiliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
08.07.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

Anzer balının faydaları neler, nerede üretiliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anzer balının faydaları neler, nerede üretiliyor?

Anzer balı, bal çeşitlerinin en özellerinden biridir. Pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balı, faydalarıyla olduğu kadar fiyatıyla da sık sık gündeme geliyor. Peki, Anzer balının faydaları neler, nerede üretiliyor?

Fazlası sağlık problemlerine neden olabilen Anzer balını günde bir yemek kaşığı tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor, özellikle kış aylarında vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlayarak hazımsızlık sorununu büyük ölçüde azaltan Anzer balı, iştah açma konusunda da birebir.

Sindirim sisteminin yanı sıra boşaltım sistemini de güçlendiren Anzar balı, ishal kesme sorunuyla da biliniyor.

Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlıyor.

C vitamini, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir başta olmak üzere pek çok vitamini barındıran Anzer balı, cinsel gücü artırmasıyla da biliniyor. 

ANZER BALI NEREDE ÜRETİLİR?

Anzer balı Rizenin İkizdere İlçesi Yukarı Anzer Ballıköy yaylasinda ve Aşağı Anzer çiçekli köyü yaylasında üretilir.

Anzer Yaylası (Lazca: Anzeri Gola), Rize'nin İkizdere ilçesinin 35 km güney batısında kalan bir yayla. Aşağı Anzer (Çiçekliköy) ve Yukarı Anzer (Ballıköy) olmak üzere ikiye ayrılır. Rize il merkezine 54 km mesafededir.

Doğal güzelliğinin ve Anzer balı merkezi olmasının yanı sıra çok sayıda endemik türde çiçeğe de ev sahipliği yapması nedeniyle yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekmektedir.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Ayrı dünyalar mı orak noktalar mı?
Ne Aleyna’yla ne de bu bayanla beraberim
'Hızlı ve Öfkeli Tokyo'nun yıldızı Bodrum'da!
Tekneye erzak alışverişi