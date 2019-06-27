Anti HBS nedir? Anti HBS değerleri nasıl olmalıdır?
Anti HBS yani Hepatit B testi kapsamında karşılaşılan terimler arasında yer alıyor. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen Anti HBS testi, hepatit virüsüne olan bağışıklığın testinde çok önemli bir yere sahiptir. Peki, Anti HBS değerleri neleri ifade etmektedir? İşte, o değerler hakkında bazı bilgiler
Anti HBS, Hepatit B virüsünün tespiti için kullanılıyor. Anti HBs testinin yapılmasının en önemli sebebi bir kişinin Hepatit B hastası olduğundan şüphe edilmesinden kaynaklanmaktadır. Peki, Anti HBS değerleri nasıl olmalıdır? İşte, referans aralıkları ve detaylı bilgiler
Anti HBS testi, virüsün vücuttan atıldığının ve yaşam boyu sürecek bağışıklığın göstergesi olması nedeniyle de, hepatit B virüs enfeksiyonun takibinde kullanılmaktadır.
Karaciğer nakli yapılmış olan kişilerde Hepatit B’nin tekrarlamasını önlemek amacıyla yapılan immünglobulin tedavisinin izlenmesinde de Anti HBS testi kullanılmaktadır.
Anti HBS testi; hepatit B aşısı yaptıranlarda bağışıklığın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek, aşının tutup tutmadığını tespit etmek, kişinin daha önceden hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediğini kontrol etmek, amacıyla uygulanmaktadır.
ANTİ HBS DEĞERLERİ NASIL OLMALIDIR?
Aşı yapılmamış kişinin Anti HBS değeri < 5 mIU/ml (negatif),
Aşı yapılmış kişinin Anti HBS değeri ≥12 mIU/ml (pozitif) olmalıdır.
Bazı hastalara yapılan test sonuçlarında 100, hatta 1000 gibi yüksek bir değer de görülebilir. Bu durum kişinin virüse karşı bağışıklığı olduğunu göstermektedir.
Anti HBs testinin pozitif değer göstermesi kişinin Hepatit B’ye karşı bağışıklığı olduğunu gösterir.
Anti HBs testinin negatif değer göstermesi kişinin hepatit B virüsüne karşı bağışıklığının olmadığını gösterir
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