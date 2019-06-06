Anoreksiya nedir, belirtileri neler? Anoreksiya ve bulimia hastalığı arasındaki fark
Anoreksiya psikolojik bir rahatsızlıktır. Kişinin gıdalar ile sağlıksız, problemli bir ilişkisi vardır. Ayrıca beden algısı ve egzersiz gibi konularda da gerçek dışı inançlara sahip olunduğundan, anormal davranışlar sergileyebilir. Peki, Anoreksiya nedir, belirtileri neler? Anoreksiya ve bulimia hastalığı aynı şey mi?
Yeme bozukluklarında yaygın olarak bilinene iki hastalık var: Anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza. Peki, birbirine çok benzeyen bu iki hastalık arasındaki fark ne? İşte detaylar...
Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Anoreksiyaya yakalanan kişi, tedavi görmezse ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya gelecektir. Adet görmenin kesilmesi, kabızlık, karın ağrıları, üşüme, böbrek işlevlerinde bozulma gibi birçok problem ortaya çıkabilir, organlar zarar görebilir ve bu problemler kişiyi ölüme kadar götürebilir.
Anoreksiya belirtileri neler?
• Kişinin normal kilosunu kabul etmemesi
• Kilo almaktan ve şişmanlamaktan aşırı korku duyma
• Beden algısında bozukluk gözlenmesi
• En az 3 ay menstürasyon görmemesi
• Bu kişiler kilo almaktan aşırı korkar. Bu nedenle günlük kalori tüketimini minimuma indirmeyi hedeflerler.
BULİMİA NEDİR?
Kilo almaktan korkanların, ünlülerin ve mankenlerin hastalığı olarak bilinen bir diğer hastalık bulimiadır. Bulimia Nervoza, sonuçları açısından bir tür yeme bozukluğu olan anoreksiya ile karıştırılır. Buradaki ayrıntı davranış biçimidir. Bulimia “tıkınırcasına yeme” ataklarıyla kendini gösterir. Genellikle abur cuburdan oluşan gıdalar hızla ve çoğu kez gizlice tüketilir, vicdan azabıyla mideden geri çıkartılmaya çalışılır.B ulimia nervozanın kesin nedeni bilinmemektedir, genetik, çevresel, psikolojik ve kültürel etkiler de dahil olmak üzere bu yeme bozukluğunun gelişimine birçok faktörün katkıda bulunduğu düşünülmektedir.
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