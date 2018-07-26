Anksiyete nedir? Anksiyete belirtileri neler?
Bilim dünyası tarafından endişe, kaygı, korku, gerilim, sıkıntı hali olarak açıklanan anksiyetenin nedeni belli olmayan tedirginlik hali ve yaşanan iç çatışmaların sonucu olduğu tahmin ediliyor. Terleme, titreme, çarpıntı gibi bedensel belirtilerle kendini gösteren bu hastalık, çoğu kez nedeni belirsiz, tanımlanamayan bir gerginlik durumudur. Peki, anksiyete nedir? Anksiyete belirtileri neler?
Her insanın zaman zaman herhangi bir hastalık belirtisi olmaksızın yaşamın olağan bir parçası olarak anksiyete yaşayabileceğini söyleyen uzmanlar, anksiyetenin kan basıncı ve kalp atışının artması, terleme, ana kas gruplarına ani kan akışının hücum etmesi nedeniyle kaslarda gerginlik, bağışıklık ve sindirim sistemi fonksiyonlarının yavaşlaması gibi fiziksel etkileri olduğunu ifade ediyor. İşte, anksiyete hakkında merak edilen detaylar...
ANKSİYETE NEDİR?
"Anksiyete (kaygı) bozukluğu" kişinin ruhsal, zihinsel ve bedensel işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen, süresi ve belirtileri içinde bulunulan duruma uygunluk göstermeyen çeşitli kaygı durumlarına verilen genel kapsamlı bir tanım. Bu hastalığı kısaca canlılarca deneyimlenen kaygı, korku, gerilim, sıkıntı hali olarak tanımlayabiliriz.
(1) Kişinin kaygıdan dolayı meslek ve aile yaşamında güçlüklerle karşılaşması,
(2) arkadaş, komşu, tanıdık ve aile üyeleri ile olan ilişkilerde sorunlar yaşaması,
(3) günün büyük bir bölümünde kişinin aklını olumsuz yönde meşgul etmesi,
(4) kişinin korku ve kaygılarını kontrol altında bulundurmakta güçlük çekmesi,
(5) bu sorunların en az 6 aydır devam ediyor olması durumlarında kaygı bozukluğundan söz edilebiliyor.
BELİRTİLERİ NELER?
Aşırı sinirlilik, kalp çarpıntısı, gerginlik, yerinde duramama gibi şekillerde kendisini gösteren kaygı bozukluğu kişide bazen sadece hafif bir rahatsızlık şeklinde kendini gösterebiliyor, bazenpanik hali, yerinde duramama, nefes alamama belli yerlere gitmekten kaçınma gibi şekillerde ortaya çıkabiliyor, bazen de sınav kaygısı gibi durumlarda sindirim bozuklukları gibi bedensel sorunlara, dikkat eksikliği gibi ruhsal sorunlara yol açarak başarısızlığa yol açabiliyor. Kaygı bozukluklarında endişe, korku, kötü bir haber alacağı beklentisi, sinirlilik, irkilme, aklını kaybedeceği korkusu, gerçek dışılık hissi, dış dünyaya yabancılık hissi, kendi bedenine veya vücudunun bir parçasına yabancılık hissi, kontrolünü kaybetme hissi, ölüm korkusu gibi ruhsal belirtiler ve titreme, ağız kuruluğu, soğuk-sıcak basması, kalp atışında artış, nefes alamama, yutma güçlüğü, baş dönmesi, uyuşukluk, kas ve göğüste ağrı, sindirim sisteminde sorunlar, sık idrara çıkma gibi bedensel belirtiler ortaya çıkabiliyor.
ANKSİYETE NEDEN OLUR?
Aşırı stres, doğal afetler, büyük kazalar, hastalıklar, uyku bozuklukları ve yeme bozuklukları, cinsel işlev sorunları, yakınlarını kaybetme, sevdiklerinin ölümü, ağır hastalık geçirilmesi, büyük acılar yaşama, sevilmeme ve değerli hissedeme gibi çocukluk travmaları, olumsuz anne baba tutumları, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalma veya şahit olma, aşırı koruyuculuk, fiziksel veya ruhsal istismar veya aşırı baskı kaygı bozukluklarına yol açabiliyor.
ANKSİYETE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Duygu, düşünce ve davranış kalıplarına bağlı olmayan aşırı kaygı, ruhsal bir bozukluğa dönüşmeden “stresle başa çıkma teknikleri”, "nefes ve gevşeme egzersizleri", "oto-hipnoz uygulamaları" veya "EFT" gibi doğal yöntemlerle azaltılabiliyor. Kaygı bozuklukları ilaç tedavisi veya psikoterapi ile tedavi edilebiliyor.
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