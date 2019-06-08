Amigdala nedir, amigdalanın işlevi nedir?
Amigdala, duygusal olaylarla ilgili hafızanın oluşumunda ve depolanmasında önemli rol oynar. Amigdalanın salt uyarıcı bir olaya tepki gösterirken sürekli bu tepkiyi gösterir duruma geçmesi anı oluşumunun yanı sıra, sinir hücreleri arasında yeni bağlantıların da kurulmasını gerektiriyor. Peki, amigdala nedir?
Amigdala, beynin medial temporal lobunun derinlerinde yerleşen nöronların oluşturduğu badem şeklindeki beyin bölümüdür. Şeklinin bademe benzetilmesinden ötürü Yunanca kökenli amigdala ismin almıştır.
Amigdalanın işlevi nedir?
Amigdala, duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasındaki primer role sahiptir. Başta korku olmak üzere, duyguların denetiminden sorumludur. Amigdaladan uzanan bir dizi sinir hücresi beynin evrimsel açıdan daha eski bölgeleri olan orta beyin ve beyin sapına ulaşır. Yani yaşanan bir korkunç olayın hafızada depolanmasını sağlayarak tekrar yaşanması durumunda hatırlatıcı olarak karşımıza çıkmasına neden olur. Amigdalanın kimi anı türlerinde de etkili olduğu açıkça görülmektedir. Anılar genelde açık ve örtülü olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Üstü örtülü anıların da çeşitli işlevleri vardır. Bunlar bisiklet kullanma, ya da bir müzik parçasını piyanoda çalma gibi işlemlerin anımsanmasına yardımcı oldukları gibi, korku ile de ilintilidirler. Sinapslarda kayıtlı olan duygusal hafıza, amigdalanın santral nukleusu ve stria terminalis yolu ile korkma davranışını ortaya çıkarır. Bu yolla, donakalma, çarpıntı, hızlı solunum ve stres hormonu salınımı gibi cevaplar oluşur.
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