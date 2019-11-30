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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
30.11.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Amerikan Venöz Forum Vakfı Başkanı Lowell Kabnıck, Türk kalp kapak tamiri cihazını dünyaya anlattı

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Amerikan Venöz Forum Vakfı Başkanı Lowell Kabnıck, Türk kalp kapak tamiri cihazını dünyaya anlattı

Dünyaca ünlü ABD’li Doktor Lowell Kabnıck, New York’ta bu yıl 46’ncısı düzenlenen Veith Sempozyumunda Türkiye’de üretilen ICT tıbbi cihazını tanıttı.

Dünyaca ünlü ABD'li Doktor Lowell Kabnıck, New York'ta bu yıl 46'ncısı düzenlenen Veith Sempozyumunda Türkiye'de üretilen ICT tıbbi cihazını tanıttı. Kabnıck yaptığı sunumda; “Dünyada cerrahisi dahi yapılamayan kapak yetmezliği sorunu, Türkiye'de üretilen ICT ile artık cerrahi bir müdahaleye gerek kalmadan ortadan kaldırılıyor. Bu büyük bir başarı örneği” diye konuştu.
 New York'ta bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve alanında öncü ve önemli bir etkinlik olan Veith Sempozyumuna, dünyanın birçok ülkesinden 70'ten fazla firma ve 4 bin 500 doktor katıldı.

Sempozyuma Türkiye'de üretilen ICT tıbbi cihazı (Internal Compression Treatment- Internal Kompresyon Tedavisi) damga vurdu.
2018 yılında Amerıcan Journal Of Vascular Dergisi'nde yayımlanan Türkiye'nin vasküler cerrahi alanında tıbbi cihazı ICT, Amerikan Venöz Forum Vakfı Başkanı Lowell Kabnıck tarafından dünyaya anlatıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dünyaca ünlü cerrahı Prof. Dr. Lowell Kabnıck Türkiye'de üretilen damar içi kapak tedavisi cihazı ICT'yi bizzat tanıtarak; genişlemiş derin topla rdamarlardaki kapakların etrafına özel bir implant enjekte edilmesi yoluyla kapakların tekrar işlevsel hale gelmesini sağlayan ICT hakkında detaylı bilgi vererek, cihazın başarısından övgüyle bahsetti.

 Amerikan Venöz Forum Vakfı Başkanı olarak görev yapan ve Amerikan Cerrahlar Koleji ile aynı zamanda Amerikan Fleboloji Koleji Üyesi de olan dünyaca ünlü ABD'li doktor Lowell Kabnıck cihazı üreten Türk bilim insanlarına; dünya tıp cerrahisine yapmış olduğu katkıdan ötürü teşekkürlerini iletti.

 Lowell, sunumun devamında; “Daha önceden damarın açık cerrahiyle alınması veya damarın yakılması yoluyla yapılan tedaviler konuşulmakta iken, şu anda ICT sayesinde damarı yok etmek yerine kurtarmaya yönelik yeni bir tedavi imkânı konuşulmaktadır” dedi.

 Türkiye'de üretilen cihazın tanıtıldığı stantı da ziyaret ederek, Türk doktorlar ile fikir alışverişinde bulunan dünyaca ünlü cerrah Lowell'a, Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç tarafından katkılarından dolayı teşekkür edildi.

 

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