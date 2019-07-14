Amerikan armudu nedir? Amerikan armudunun faydaları
Avokado, anavatanı Orta Meksika olan çiçekli bitkiler sınıfından tarçın ve kafur ağacını da içine alan defnegiller familyasına ait bir ağaç ve bu ağacın meyvelerinin adıdır. Son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler olan avokado Amerikan armudu olarak da bilinmektedir. Şeklinin armudu andırması nedeniyle Amerikan armudu denilen avokadonun pek çok faydası var.
Her dem yeşil subtropik bir meyve türü olan avokado, Dünya üzerinde 5 kıtada 50’ye yakın ülkede yetiştirilmektedir (Zentmyer, 1987; Knight, 2002). Avokado ismi İspanyolca’dan (aquacate veya ahuacate) türemiş ve genelikle ‘Amerikan armudu’ olarak da adlandırılmaktadır. Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan avokado ile ilgili çeşitli araştırmalar mevcut. İşte, Amerikan armudu avokadonun faydaları…
Kan kanserine karşı günde 1 avokado
Kanadalı bilim adamlarının araştırması, avokadonun içindeki yağ molekülünün ölümcül kan kanseri türü olan akut myeloid lösemiye (AML) yol açan kök hücreleri hedef aldığını gösterdi.
AML hastalarında beyaz kan hücrelerinden olan granülositlerin ve monositlerin blast adı verilen öncü hücrelerin olgunlaşma sürecinin bozulduğuna dikkati çeken bilim adamaları, avokadodaki avokatin B yağ molekülünün bu süreci durdurabildiğini belirtti.
Bilim adamları sonuçların, avokado içeren bir ilacın geliştirilmesinin ve AML hastalarının yaşam kalitesinin artırılmasının önünü açtığını vurguladı.
Kalp dostu
Kalp dostu kolesterol düşmanı olan, Orta ve Güney Amerika’da yetişen avokado; diğer bütün meyvelerin aksine ağırlıklı olarak şeker değil, sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, avokado yiyen bir grubun kan değerleri, yemeyen gruptakilerle kıyaslandı. Avokado yiyenlerin toplam kolesterol seviyesi düştü.
Göz sağlığına katkı sağlıyor
Avokado göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçeriğinde zeaksantin ve lutein vardır. Bu maddeler de gözdeki hasarların daha çabuk ve sağlıklı olarak iyileşmesine ve başka hasarlarının oluşmamasına yarar.
Cilde parlaklık kazandırır
Avokado cilt sağlığı için de sıklıkla kullanılan bir besindir. Direkt olarak cilde uygulanabilen bu besin, içeriğindeki A, C ve E vitaminleri sayesinde cilde parlaklık kazandırır, cildi nemlendirir, yumuşatır ve esnetir. Böylece cilt yenilemede ve cilt problemlerinin tedavisinde rahatlıkla tercih edilebilecek doğal bir üründür.
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