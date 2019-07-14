Amerikan armudu nedir? Amerikan armudunun faydaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriAmerikan armudu nedir? Amerikan armudunun faydaları
GeriSağlık Amerikan armudu nedir? Amerikan armudunun faydaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
14.07.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Amerikan armudu nedir? Amerikan armudunun faydaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amerikan armudu nedir? Amerikan armudunun faydaları

Avokado, anavatanı Orta Meksika olan çiçekli bitkiler sınıfından tarçın ve kafur ağacını da içine alan defnegiller familyasına ait bir ağaç ve bu ağacın meyvelerinin adıdır. Son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler olan avokado Amerikan armudu olarak da bilinmektedir. Şeklinin armudu andırması nedeniyle Amerikan armudu denilen avokadonun pek çok faydası var.

Her dem yeşil subtropik bir meyve türü olan avokado, Dünya üzerinde 5 kıtada 50’ye yakın ülkede yetiştirilmektedir (Zentmyer, 1987; Knight, 2002). Avokado ismi İspanyolca’dan (aquacate veya ahuacate) türemiş ve genelikle ‘Amerikan armudu’ olarak da adlandırılmaktadır. Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan avokado ile ilgili çeşitli araştırmalar mevcut. İşte, Amerikan armudu avokadonun faydaları…

Kan kanserine karşı günde 1 avokado

Kanadalı bilim adamlarının araştırması, avokadonun içindeki yağ molekülünün ölümcül kan kanseri türü olan akut myeloid lösemiye (AML) yol açan kök hücreleri hedef aldığını gösterdi.

AML hastalarında beyaz kan hücrelerinden olan granülositlerin ve monositlerin blast adı verilen öncü hücrelerin olgunlaşma sürecinin bozulduğuna dikkati çeken bilim adamaları, avokadodaki avokatin B yağ molekülünün bu süreci durdurabildiğini belirtti.

Bilim adamları sonuçların, avokado içeren bir ilacın geliştirilmesinin ve AML hastalarının yaşam kalitesinin artırılmasının önünü açtığını vurguladı.

Kalp dostu

Kalp dostu kolesterol düşmanı olan, Orta ve Güney Amerika’da yetişen avokado; diğer bütün meyvelerin aksine ağırlıklı olarak şeker değil, sağlıklı yağlar ve bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, avokado yiyen bir grubun kan değerleri, yemeyen gruptakilerle kıyaslandı. Avokado yiyenlerin toplam kolesterol seviyesi düştü.

Göz sağlığına katkı sağlıyor

Avokado göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. İçeriğinde zeaksantin ve lutein vardır. Bu maddeler de gözdeki hasarların daha çabuk ve sağlıklı olarak iyileşmesine ve başka hasarlarının oluşmamasına yarar.

Cilde parlaklık kazandırır

Avokado cilt sağlığı için de sıklıkla kullanılan bir besindir. Direkt olarak cilde uygulanabilen bu besin, içeriğindeki A, C ve E vitaminleri sayesinde cilde parlaklık kazandırır, cildi nemlendirir, yumuşatır ve esnetir. Böylece cilt yenilemede ve cilt problemlerinin tedavisinde rahatlıkla tercih edilebilecek doğal bir üründür.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Denize girmekten vazgeçti
Hande Erçel tam bir hayvansever
Kostümlere 200 bin lira
Denizde romantizm