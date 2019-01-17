Amaranth nedir? Amaranth bitkisinin faydaları neler?
Görüntüsü kinoayı anımsatan amaranth, son yılların popüler besinlerinden biri. ABD’de üretilen amaranth ağırlıklı olarak kahvaltılık gevrek, kraker, kurabiye, ekmek ve diğer fırıncılık ürünlerinde kullanılıyor. Peki, amaranth bitkisinin faydaları neler?
ABD’den sonra ülkemizde de popülerleşen amarant, özellikle sağlıklı gıda ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Özellikle glutene karşı alerjisi olanlar için kurtarıcıdır. Tohumu doğrudan bazı ürünlere eklendiği gibi, unu ekmeklere, eriştelere, kreplere, bisküvilere ve diğer fırın ürünlerine katılabilmektedir. Tohumu dışında amarantın yaprakları da çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Amarant yaprakları taze olarak toplanıp salata, haşlama, buğulama, kaynatma, kızartma veya yemeklere tat verme gibi farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir.
AMARANTH FAYDALARI
Tohumları % 6 ila %10 yağ içeriğine sahip olan amaranth kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. Glüten hassasiyeti olanlar, kolesterolü düşürücü etkisi olan bu süper besini yulafa alternatif olarak kullanabilirler.
Amaranthın içeriğinde bulunan “Skualen”, tümörlere kan gidişini durdurarak kanserle savaşmaya yardımcı olur.
Amaranth, doğurganlık dönemindeki kadınlar için bebekte oluşabilecek nöral tüp defekti ve hamilelikte meydana gelebilecek düşük risklerini engellemeye yardımcı olan folik asitten de zengin bir besindir.
İçeriğindeki yüksek lif barındıran amarant, bağırsak hareketlerini arttırmaya yardımcıdır. Yüksek protein ve lif içeriği ile tok tutmaya yardımcı olarak, zayıflama diyetlerinde kilo verdirici özelliğinden faydalanılabilir.
Amarantın şeker hastalarına da olumlu etkileri bulunmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda amaranthın insülin değerini arttırarak kan glikoz seviyelerini belirgin şekilde düşürdüğü görülmüştür.
Amaranth bitkisinin çiçekleri, diş ağrısı ve ateş rahatsızlıklarında yardımcı oluyor, ağrıları azaltıyor.
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