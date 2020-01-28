ALS hastalığı nedir? ALS hastalığı belirtileri ve tedavisi nelerdir?

ALS hastalığı belirtileri arasında eşyaları taşımakta güçlük çekme, konuşma bozuklukları, başı dik tutma konusunda güçlük çekme gibi pek çok unsur yer almaktadır. ALS hastalığı genel olarak ise kas hareketlerindeki bozukluklar dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Nörolojik olan ALS hastalığı için belirtiler, gün geçtikçe kötüleşme eğilimine sahip olmaktadır.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur. İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir.

ALS BELİRTİLERİ NELERDİR?

ALS'nin başlangıç ​​belirtileri farklı hastalarda farklı şekillerde kendini gösterir. Birisi kalem ya da kahve fincanını tutmakta zorluk çekerken, bir başka kişi konuşma ile ilgili problem yaşayabilir. ALS tipik olarak kademeli bir şekilde ilerleyen bir hastalıktır.

Hastalığın ilerleyiş hızı, hastadan hastaya oldukça değişkenlik gösterir. ALS hastalarında ortalama hayatta kalma süresi 3 ila 5 yıl olmasına rağmen, birçok hasta 10 veya daha fazla yıl yaşayabilmektedir.

ALS'de en sık olarak görülen erken belirtiler:

Yürürken tökezleme,

Eşyaları taşımada güçlük,

Konuşmada bozulma,

Yutma problemleri,

Kaslarda kramplar ve sertlik,

Başı dik tutmada güçlük çekme şekilde sıralanabilir.

ALS ilk başlarda sadece bir eli etkileyebilir. Ya da sadece bir bacağınızda sorun yaşayabilirsiniz, bu da düz bir çizgide yürümeyi zorlaştırır. Zamanla, kontrol ettiğiniz kasların neredeyse tamamı hastalıktan etkisine girer. Kalp ve mesane kasları gibi bazı organlar ise tamamen sağlıklı kalır.

ALS kötüleştikçe, daha fazla kasta hastalık belirtileri görülmeye başlar. Hastalığın daha ileri belirtileri arasında:

Kaslarda ileri derecede güçsüzlük,

Kas kütlesinde azalma,

Çiğneme ve yutma problemlerinde artış gibi belirtiler bulunur.

ALS TANISI NASIL KONULUR?

Hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi zordur; çünkü belirtiler diğer bazı nörolojik hastalıkları taklit edebilir. Diğer durumları ekarte etmek için kullanılan bazı testler:

Elektromiyogram (EMG)

Sinir iletim çalışması

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Kan ve idrar testleri

Lomber ponksiyon (İğneyle belden girilip omurilikten sıvı alma işlemi)

Kas biyopsisi