Aloe veranın faydaları neler? Aloe vera jeli nasıl elde edilir?
Mısır kraliçelerinin de güzellik iksiri olan aloe vera, günümüzde güzellik için kullanılan oldukça popüler bir bitki. Aloe vera jelinin en önemli kullanım alanı cilt bakımıdır. Peki, aloe veranın faydaları neler? Aloe vera jeli nasıl kullanılır?
Kuzey Amerika’ya ve Akdeniz’i çevreleyen kıyı şeridine özgü olan aloe vera, son yıllarda ülkemizde de büyük bir ilgi görmeye başladı. Bitkinin yapraklarının gövdesi, bol miktarda jelatin sıvı içerir. Bu sıvıya aloe veranın özü de denir. Bu öz yapısında A, C, E, B1, B2, B3, B6, folik asit ve kolin vitaminlerini içeren aloe veranın deri üzerindeki iyileştirme gücü, hücre yenilenmesi, iltihap giderme ve doku onarımını uyarmasından ileri gelmektedir.
ALOE VERA JELİ NASIL ELDE EDİLİR?
A Aloe jel içeren birçok farklı tarif bulunabilir ancak aloe en çok taze kesilmiş yaprağı kullanıldığında etkilidir. Aloe vera jeli elde etmek için bitkinin yaprağını bir bıçak yardımıyla kesin. Bitkinin her iki tarafındaki dikenleri dikkatlice ayırmayı unutmayın! Ardından bitkiyi sıktığınızda elde ettiğiniz sıvıyı sorunlu bölgeye sürün. Sorunlu bölge iyileşene kadar bu bitkiyi kullanmaya devam edebilirsiniz.
ALOE VERA SUYU NASIL HAZIRLANIR?
1 adet aloe vera yaprağını kesin ve içindeki jeli çıkartın. Jelin içine 1/2 su bardağı su koyun ve blender ile iyice karıştırın. Blender ile karıştırdığınız aloe vera jelini süzgeçten geçirin. İçmeden önce, tatlandırmak için bal ilave edebilirsiniz.
Aloe vera çok sık kullanılan bir bitki olmadığı için alerjiniz olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu sebeple aloe vera suyunu içmeye başlamadan önce bir uzmandan onay almayı unutmayın. Öte yandan bu suyu günde 1 bardaktan fazla tüketmeyin. Aloe vera suyunu tek başına tüketebileceğiniz gibi smoothielere de ekleyebilirsiniz.
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