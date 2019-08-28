Alkali beslenme nedir? Alkali beslenme şekli nasıl uygulanır?
Kilo problemi yaşayan ve zayıflamak isteyen kişilerin başvurduğu alkali besin beslenme, birçok kişi tarafından tercih ediliyor. 3 ya da 4 hafta süren alkali beslenmede, önemli olan nokta zayıflatırken, vücutta da sağlık açısından dengeyi yakalabilmektir. Peki, alkali beslenme nedir? Alkali beklenme şekli nasıl uygulanır? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Gün içerisinde yediğimiz birçok yiyecek asidik olduğundan bu dengeyi bozar ve vücuttaki fazla asit hücrenin çalışmasına zarar verir. Bu sebeple de bağışıklık sistemi zayıflar, vücut yağ depolamaya başlar ve hastalıklar kapıyı çalar. Alkali beslenmede ise vücudun dengesini sağlamaya yardımcı olur.
DOĞAL OLANI TERCİH EDİN, DOĞAL OLARAK SAĞLIKLI KALIN
Alkali beslenme bir diyet şekli değildir. Temelinde vücuda zarar verecek gıdalardan uzak durmaktır. Siz bu gıdalardan uzak durduğunuzda hem doğal olarak kilo verir hem de doğal olarak sağlıklı kalırsınız. Çünkü alkali beslenmede; un, şeker, trans yağ ve paketli ürünler gibi birçok sağlıksız yiyecek hayatınızdan çıkar. Geriye sebze, meyve, kararında protein tüketimi ve su kalır. Gereksiz ve asidik yiyeceklerle yorulmayan vücudunuz ne yağ depolama ihtiyacı duyar ne de sağlıksız bir yiyeceği vücuttan atacağım derken aşırı efor harcayıp organlarınızı yorar. Tüm vücudunuz ahenk içinde çalışır.
ALKALİ BESİNLERİ BESLENME DÜZENİNİZE ALIN
Alkali yiyeceklerle hazırladığınız menünüz vücudunuzun pH dengesini korur ve sizi daha sağlıklı biri haline getirir. Bilinen en sağlıklı alkali besinlerin başında; limon, yeşil yapraklı sebzeler, turpgiller, sarımsak bulunur. Alkali düzende bu yiyecekleri bol bol tüketmek ve dengeyi korumak önemlidir. Örneğin daha sabah kalkar kalmaz içeceğiniz bir bardak limonlu su ile pH dengenizi olması gerektiği gibi düzenler. Gün içerisinde tüketeceğiniz mevsimde yetişmiş bol sebze, öğün aralarında içeceğiniz doğal bitki çayları vücudunuzu rahatlatır ve asidik besinlerin tersine organlarınıza yük bindirmez.
Ancak et, işlenmiş gıdalar, un, çikolata, cips, sucuk, salam gibi yiyecekler asidiktir ve hastalıklara davetiye çıkarır. Kendinizi tutamadığınız zamanlarda, mesela et yediğinizde yanında bol çiğ sebze tüketmek dengeyi bulmanız açısından önemlidir. Siz de yiyeceklerinize dikkat edin, alkali beslenmeyle sağlıklı ve fit kalın.
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