Akupunktur nedir?

Uygulama alanı çok geniş olan akupunktur, birçok hastalığa karşı iyileştirici etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek ve stres kaynakları hastalıklardan kurtulmak için de tercih ediliyor.

Vücudun belirli noktalarına iğne batırılarak uygulanan bu yöntem, genellikle boyun, omuz, diz ve bel gibi eklem ağrılarına ek olarak, migren, sinüzit, stres, depresyon ve uyku bozuklukları gibi birçok hastalığın tedavisinde etkili oluyor.

Yetişkinlere ek olarak bebeklere ve hayvanlara da akupunktur uygulanıyor. Bebeklerde karın ağrıları, sancı ve ağlama nöbetleri gibi rahatsızlıklara karşı uygulanırken, hayvanlarda da bel ve eklem ağrılarına karşı kullanılıyor.

AKUPUNKTUR ÇEŞİTLERİ

Genellikle paslanmaz çelikten özel üretilen ve boyları 3 ila 4 santimetreyi bulan iğneler insan vücudunda enerjini aktığı noktaları olarak belirlenen yerlere saplanıyor ve vücuttaki bu özel noktalarda bulunan doku ve sinirler uyarılarak vücut hastalığa karşı hareket geçiriliyor.

Bu özel iğnelerin vücudun belli noktalarına saplanması ile yapılan tedavi yöntemi akupunkturun farklı yöntemleri de mevcut. Bu çerçevede akupunktur noktalarına basınç, ısı, elektrik akımı uygulanarak da sonuç alınabiliyor.

Söz konusu noktalara parmak ile baskı yapılmasını içeren yönteme akubası, düşük seviyede elektrik akımı ile belirli noktaların uyarılmasına da elektro akupunktur adı veriliyor.