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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
18.09.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Akıllı lens nedir?

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Akıllı lens nedir?

Göz içi lens tedavisi, katarakt gibi göz rahatsızlıklarında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, göz içindeki doğal lenslerin yerine özel teknoloji ile üretilen protez lenslerin yerleştirilmesi prensibine dayanır. Peki Akıllı lens nedir, nasıl çalışır?

Lens terimi kontakt lenslerle karıştırılmamalıdır. Burada kastedilen lens, gözümüzün içinde bulunan son derece berrak bir yapıdır. Göze gelen ışığı kırarak retinaya iletmek ve gözün her mesafedeki nesneleri görmesini sağlamak gibi çok önemli fonksiyonları vardır.

Geçmişte, katarakt hastalarının tedavisinde doğal lens çıkarılarak yerine yakın ya da uzağı net görmek için tasarlanan monofokal yani tek odaklı lenslerden birisi kullanılmaktaydı. Bu durumda tedaviden sonra hastaların gözlük kullanması zorunlu hale gelmekteydi. Günümüzde multifokal yani çok odaklı göz içi lensler tek odaklı lenslerin yerini almaya başladı. Çünkü bu lensler görüş bozukluklarını her açıdan düzeltmeye izin vererek görüşü mümkün olduğu kadar doğal hale getirmektedir.

Çok odaklı lensler, iki ya da üç odaklı olmak üzere iki farklı şekilde tasarlanmıştır. Akıllı lens olarak bilinen trifokal lensler, üç odaklı lenslere verilen isimdir. Hastaların göz tedavisinde akıllı lens kullanıldığında tedavi sonrası gözlük kullanma gereksinimi olmaz. Bu kişiler gözlüksüz olarak kitap okuyabilir ya da uzaktaki yazıları rahatlıkla görebilirler. Trifokal lensler, günümüzün en gelişmiş göz içi lens teknolojisidir. Yakın, orta ve uzak mesafeler için kesintisiz ve net bir görüş sağladığı için hayat kalitesini olumlu yönde etkiler.

Akıllı lens kullanım alanları
Akıllı lensler, göz içindeki doğal merceğin çeşitli nedenlerle berraklığını yitirmesi ya da fonksiyonel çalışamaması durumunda kullanılmaktadır. En önemli kullanım alanı katarakt rahatsızlığıdır. Katarakt tedavisi berraklığını kaybetmiş göz lensinin kapsülünden çıkarılarak yerine suni lens takılması prensibine dayanır.

Akıllı lenslerin çalışma prensibi
Akıllı lensler göze yakın, orta ve uzak mesafelerden giren ışığı kırar ve retinadaki tek bir odak noktasına odaklayarak çalışır. Bu da tek bir lensle yakın, orta ve uzak mesafedeki objelere eş zamanlı odaklanmayı olanaklı kılar. Bu modern ve akıllı lens tipleri gözlük veya kontakt lens ihtiyacını azaltır veya tamamen ortadan kaldırabilir. Tıpkı reçeteli gözlüklerde olduğu gibi trifokal lensler de size mümkün olan en iyi görüşü sağlamak için kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlanacaktır.

Trifokal lens seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Tüm yenilikçi teknolojiler gibi, üç odaklı lens seçerken de dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır. Glokom, diyabetik retinopati, diyabetik maküla ödemi veya maküler dejenerasyon gibi göz hastalıklarından muzdaripseniz, bifokal veya trifokal lensler için uygun bir aday olmayabilirsiniz. Bu hastalıklar, erken dönemlerde bile göz içi lens tedavisine uyumsuz olabilir. Bu hastalıkların herhangi birinden muzdaripseniz, göz doktorunuzla alternatif göz tedavisi seçenekleri tartışabilirsiniz.

Akıllı lens kullanımında görülebilen yan etkiler

IŞIK FENOMENİ
Multifokal göz içi lensler ile bağlantılı bir yan etki, birden fazla mesafeden gelen ışığa odaklanan lensin neden olduğu daha yüksek derecedeki görme bozuklukları ve disfotopsi adı verilen ışık olaylarıdır. Bunlar bazı düşük aydınlatma koşullarında parlama
ya da geceleri ışık kaynakları etrafında halolar şeklinde olabilir. Multifokal lensli çoğu insan ışık fenomeni adı verilen bu durumu sadece hafif derecede rahatsız edici bulur ve zamanla bunlara alışır. Bununla birlikte, akıllı göz içi lenslere iyi uyum göstermeyen veya meydana gelebilecek yan etkilerden çok rahatsız olan küçük bir hasta grubu da vardır.

KONTRAST DUYARLILIĞINDA AZALMA
Multifokalitenin bir başka sonucu, görüntü kalitesinde azalmadır. Bunun nedeni, farklı mesafelerden gelen ışığın retinada odaklanırken ayrılmasıdır. Bu nedenle multifokal etkiyi korumak için görüntü kalitesinden bir miktar ödün verilmektedir.

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