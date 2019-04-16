Ağız kuruluğu nedir? Ağız kuruluğu neden olur?
Ağız kuruluğu, sık karşılaşılan problemlerden biri. Bu problemin temel nedeni ise tükürük bezlerinin yeteri kadar tükürük üretip salgılayamaması. En sık görülen sebebi ise yaşlanma olarak uzmanlar tarafından bildiriliyor. Peki, ağız kuruluğu nedir? Ağız kuruluğu neden olur?
Ağız ve genel sağlığın devamlılığı için tükürük miktarının normal seviyede olması önemlidir. Ancak çeşitli sistemik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar tükürük miktarını etkiler. Yaş farklılıklarının salgılanan tükürük miktarına güçlü bir etkisi yoktur.Yaşlanmayla birlikte salgılanan tükürük miktarının azalmasının sebebi, genellikle kullanılan ilaçlardır.
AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?
Diş çürükleri, dişeti hastalıkları, ağız içi mantar ve virüs enfeksiyonları ağız kuruluğunun sebep olduğu başlıca şikayetlerdir.
Kullanılan ilaçlar; depresyon ilaçları antidepresanlar, alerji ilaçları antihistaminikler, diüretikler, kalp ilaçları kardiyovasküler ilaçlar, ağrı kesiciler analjezikler, yatıştırıcı ilaçlar sedatifler ve tansiyon ilaçları antihipertansifler gibi reçete edilebilen 400'ün üzerinde ilaç ağız kuruluğuna sebep olabilir.
Sistemik hastalıklar; şeker hastalığı (diabet), parkinson hastalığı, sjögren sendromu, hıv/aids gibi hastalıklar ağız kuruluğuna sebep olabilir.
Kanser tedavileri; radyasyon tedavisi, kemoterapi ağız kuruluğuna sebep olabilir.
Alkol ve sigara kullanımı, ağızdan soluma ağız kuruluğuna sebep olabilir.
Biyolojik yaşlanma, daima hafif bir ağız kuruluğu ile birliktedir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Florlu veya ağız kuruluğu için üretilen özel diş macunu ile dişler fırçalanmalı
Dişlerin arası diş ipi ve arayüz fırçaları ile temizlenmeli
Diş yüzeylerine Günlük flor uygulamaları yapılmalı
Florlu ağız gargaraları ve %0.12 klorhexidin glukonat gargara ile ağız düzenli olarak çalkalanmalı
Diş dolgusu yaptırırken flor serbestleyen dolgu maddeleri ve amalgam yani civalı dolgular tercih edilmelidir. çürük gelişimi kontrol altına alındıktan sonra kuron vs. protez uygulamaları yapılabilir
HASTALAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Geceleri hava nemlendiricilerinin kullanılması ile rahatlama sağlanabilir.
Sakız, tatlandırıcılı sert şekerler gibi tükürük salgısını artırıcı gıdaların tüketilmesi kişiyi rahatlatır.
Sık sık su yudumlamak…
Su bazlı dudak nemlendiricileri kullanmak şikayetleri en aza indirmede uygulanacak basit önlemlerdir.
Bazı durumlarda hastalara yapay tükürük sprey ve jelleri (ağız nemlendiricileri) ile ağız ortamını nemlendirme önerilebilinir. Ancak bu tür uygulamalar limitli bir zaman aralığında etkilidirler. Bu yüzden konuşma ve gece yatma zamanından önce kullanımları idealdir.
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