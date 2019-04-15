Ağız kokusu neden oluşur?
Ağız kokusu, işinizde, evliliğinizde, sosyal ilişkilerinizde sorun yaratabilir, gizli bir sağlık sorununun işareti de olabilir. Nefeste kötü koku sorununun yüzde 80-85’i ağız ve boğazdaki sorunlardan kaynaklanıyor. Bu sorundan muzdarip vatandaşlar, ağız kokusunun altında yatan nedenleri sorguluyor. Peki, ağız kokusu neden oluşur? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
Nefeste kötü koku, çoğu zaman (%80-85) ağız ve boğazdaki sorunlardan kaynaklanıyor. Ağız içindeki yaralar, iltihaplar ya da diş çevresini saran mikrobik hadiseler, yani ağız hijyeninin bozuk olması en önemli neden olarak gösteriliyor.
Ayrıca ağız temizliğinize ne kadar dikkat ederseniz edin tükürük salgılamanızın azalması, ağızda tükürük birikmesi gibi elinizde olmayan nedenler de nefesinizde koku yapabiliyor. Çok daha nadiren yutak bölgesindeki kanserlerde, ağız içi tümörlerinde nefeste kötü koku ilk belirti olabiliyor. Genizde akıntı, müzminleşmiş sinüs iltihapları (kronik sinüzit) da ağız-nefes kokusuna yol açabiliyor.
Diğer taraftan akciğer ve sindirim sistemi hastalıkları ile sistemik bazı sorunlarda da nefes kokabiliyor. Örneğin kronik akciğer enfeksiyonlarında ağız kokusuna sık rastlanıyor.
Birden bire çıkan ağız-nefes kokusunda, akciğerdeki bir apseden kuşkulanmak gerekiyor.
Yemek borusunda oluşan kesecikler (divertükül) bazen çok fazla büyüyebiliyor ve bu keseciklerin içinde biriken gıda artıkları kokuya sebep oluyor. Seyrek olarak gastrit gibi sorunlarda da ağız kokusu problem haline gelebiliyor.
Bununla birlikte sindirim sisteminden kaynaklanan nedenler daha çok yemek borusuyla ilgili. Özellikle bağırsak hastalıkları ağzı kokusuna sebep olmuyor.
Sistemik hastalıklardan böbrek yetmezliğinde nefeste amonyak kokusu hissedilebilir. İyi kontrol edilmeyen diyabette diyabetik koma öncesinde “ketoasidoz” nedeniyle nefeste özel bir koku ortaya çıkabilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda da nefeste koku olabilir.
Çok seyrek olarak sadece psikolojik nedenlerle ortaya çıkan ağız-nefes kokusu problemi olduğunu da hatırlatalım.
Soğan, sarmısak ve benzeri yiyeceklerin nefes kokusu sorununa yol açtığını unutmayalım.
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