Ağız kokusu neden oluşur?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriAğız kokusu neden oluşur?
GeriSağlık Ağız kokusu neden oluşur?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
15.04.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Ağız kokusu neden oluşur?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağız kokusu neden oluşur?

Ağız kokusu, işinizde, evliliğinizde, sosyal ilişkilerinizde sorun yaratabilir, gizli bir sağlık sorununun işareti de olabilir. Nefeste kötü koku sorununun yüzde 80-85’i ağız ve boğazdaki sorunlardan kaynaklanıyor. Bu sorundan muzdarip vatandaşlar, ağız kokusunun altında yatan nedenleri sorguluyor. Peki, ağız kokusu neden oluşur? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

Nefeste kötü koku, çoğu zaman (%80-85) ağız ve boğazdaki sorunlardan kaynaklanıyor. Ağız içindeki yaralar, iltihaplar ya da diş çevresini saran mikrobik hadiseler, yani ağız hijyeninin bozuk olması en önemli neden olarak gösteriliyor.

Ayrıca ağız temizliğinize ne kadar dikkat ederseniz edin tükürük salgılamanızın azalması, ağızda tükürük birikmesi gibi elinizde olmayan nedenler de nefesinizde koku yapabiliyor. Çok daha nadiren yutak bölgesindeki kanserlerde, ağız içi tümörlerinde nefeste kötü koku ilk belirti olabiliyor. Genizde akıntı, müzminleşmiş sinüs iltihapları (kronik sinüzit) da ağız-nefes kokusuna yol açabiliyor.

Diğer taraftan akciğer ve sindirim sistemi hastalıkları ile sistemik bazı sorunlarda da nefes kokabiliyor. Örneğin kronik akciğer enfeksiyonlarında ağız kokusuna sık rastlanıyor.

Birden bire çıkan ağız-nefes kokusunda, akciğerdeki bir apseden kuşkulanmak gerekiyor.

Yemek borusunda oluşan kesecikler (divertükül) bazen çok fazla büyüyebiliyor ve bu keseciklerin içinde biriken gıda artıkları kokuya sebep oluyor. Seyrek olarak gastrit gibi sorunlarda da ağız kokusu problem haline gelebiliyor.

Bununla birlikte sindirim sisteminden kaynaklanan nedenler daha çok yemek borusuyla ilgili. Özellikle bağırsak hastalıkları ağzı kokusuna sebep olmuyor.

Sistemik hastalıklardan böbrek yetmezliğinde nefeste amonyak kokusu hissedilebilir. İyi kontrol edilmeyen diyabette diyabetik koma öncesinde “ketoasidoz” nedeniyle nefeste özel bir koku ortaya çıkabilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda da nefeste koku olabilir.

Çok seyrek olarak sadece psikolojik nedenlerle ortaya çıkan ağız-nefes kokusu problemi olduğunu da hatırlatalım.

Soğan, sarmısak ve benzeri yiyeceklerin nefes kokusu sorununa yol açtığını unutmayalım.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Onu tanıdığımda ben henüz 17 yaşındaydım...

'Onlar sakın cenazeme gelmesin'

'Kızım 'anne' deyip kucağıma atladı...' Ünlü oyuncu iki kardeşi evlat edinmişti!

Biz böyle mutluyuz