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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
15.04.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna iyi gelen yöntemler

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Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna iyi gelen yöntemler

Nefesin ya da ağzın kokması, sosyal bir sorun olduğu için de, bazı sağlık problemlerine işaret ettiği için de önemlidir. Ağız kokusunun nasıl geçtiğini merak eden vatandaşlar, evde uygulayabilecekleri pratik yöntemlerle ağız kokusundan kurtulmanın yollarını arıyor. Peki, ağız kokusu nasıl geçer?

Ağız kokusu toplumda çok yaygın bir durum. Kişide özgüven kaybına yol açan ve eşler arasında uyumsuzluğa neden olan ağız kokusu, toplumda birçok kişinin ortak sorunu olarak dikkat çekiyor. İşte, ağız kokusuna iyi gelen yöntemler...

DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN: Yumuşak diş fırçası yerine orta diş fırçası kullanılmalıdır. Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler günde iki defa fırçalanmalı ve her gün diş ipi kullanılmalıdır. Fırçalama sonucu yüzde 90 oranında ağız kokusu giderilecektir. Bu fırçalama gün içerisinde birkaç defa tekrarlanabilir.

DİLİNİZİ FIRÇALAYIN: Ağız kokusuna neden olan dildeki tabakalaşmayı önlemek için dil fırçalamak alışkanlık haline getirilmelidir.

ALKOLSÜZ GARGARA TERCİH EDİN: Piyasadaki ağız kokusu giderici gargaraların alkolsüz olanları tercih edilmelidir.

ÇİNKOLU SAKIZ ÇİĞNEYİN: Çinkolu sakızlar ve çinkolu diş macunları tercih edilmelidir.

DİŞ HEKİMİ KONTROLÜ ŞART: Diş ve diş eti hastalıkları, ağız muayenesi ve bakımı için diş hekimi düzenli olarak ziyaret edilmelidir. Ağızdaki tüm diş çürükleri, kırık dolgular veya kron-köprüler tedavi ettirilmelidir.

PROTEZLER TEMİZLENMELİ: Protez, dolgu, diş köprülerinin aralarına kaçan ve orada kalan yiyecekler kötü kokuya sebep olacağından, bu protezler çıkarılarak temizlenmelidir.

BOL SU İÇİN: Ağız kokusuna neden olan ağız kuruluğunu önlemek için bol bol su içilmelidir.

LİMON KABUĞU VE MAYDANOZ TÜKETİN: Mümkün olduğunca maydanoz, kahve tanesi ve limon kabuğu gibi kokuyu önleyici yiyecekler tüketilmeli; pastırma, sucuk gibi baharatlı yiyeceklerin hemen ardından dişler fırçalanmalıdır.

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