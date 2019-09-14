Aflatoksin nedir? Aflatoksin hangi gıdalarda bulunur?
Son günlerde gündeme gelen haberlerin ardından, kimyasal maddeler barındıran ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen aflatoksin vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Karaciğer üzerinde olumsuz etkileri bulunan aflatoksin maddesi toksin kelimesinden gelmektedir. Peki, aflatoksin nedir? Aflatoksin hangi gıdalarda bulunur? İşte, aflatoksinin insan sağlığındaki olumsuz etkileri hakkında bilgiler.
Yüksek dozda tüketildiği takdirde zehir etkisi gösteren aflotoksin maddesi laboratuar hayvanlarında potansiyel kanserojendir ve insanda genotoksik ve kanserojen etkisi olduğuna dair bulgular mevcuttur. İşte, aflatoksine dair bazı bilgiler.
Aflatoksinler sıcak ve nemli koşullarda gelişen Aspergillus flavus ve A. Parasiticus küf türleri tarafından üretilen toksik metobolitlerdir.
AFLATOKSİN HANGİ GIDALARDA BULUNUR?
• Aflatoksinler yerfıstığı ve fındık, antepfıstığı gibi diğer yenilebilir kabuklu yemişlerde ve ürünlerinde, kuru meyvelerde, baharatlarda ve tahıllarda bulunmaktadır.
• Süt ve süt ürünleri de kontamine hayvan yemi kullanımı sonucu aflatoksin içerebilir.
• Aflatoksinlerin birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bunların içinde en fazla toksik etkisi olan Aflatoksin B1’dir. Laboratuar hayvanlarında potansiyel kanserojendir ve insanda genotoksik ve kanserojen etkisi olduğuna dair bulgular mevcuttur.
AFLATOKSİN NASIL BULAŞIR?
Normalde toprakta bulunur. Hasat öncesinde ve depolama sırasında tahıla bulaşıp çoğalabilir. En az yüzde 7 rutubet ve yüksek sıcaklıkta bitkiler için zararlıdır. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuru yemiş (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla etkilenenlerdir. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanabilir.
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