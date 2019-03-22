Adetliyken saç boyanır mı?
Adet döneminde yapılan kişisel bakımlarla ilgili bazı söylentiler var. ‘Adetliyken saç boyanmaz’ bunlardan biri. Peki, uzmanlar bu konuda ne söylüyor? Adetliyken saç boyanır mı, saç boyamanın sağlığa bir zararı var mı?
Güzellik SırlarıAdet dönemlerinde neyin yapılıp neyin yapılamayacağı ile ilgili genel yargılar bazen yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Kadınların hassaslığının arttığı bu dönemde vücutta belli başlı hormonal değişimler yaşanıyor. Peki, adet döneminde saç boyanır mı, saç boyamanın sağlığa bir zararı var mı?
Regl dönemi kadında hormon dengelerinin değiştiği, düzensizleştiği, vücut ısısının ve vücudun kimyasallara karşı verdiği tepkinin değiştiği bir dönemdir. Saç boyatıldığında, boya diğer zamanlardaki kadar iyi tutmayabilmekte ve hatta kuaförde çektirilen fön bile regl döneminde 1-2 saat içinde bozulabilmektedir. Özellikle hormon dengelerindeki değişimler boyanın istenen etkiyi göstermesini engelleyebilmektedir. Daha çok saçını sarı, kızıl, platin gibi açık renklere boyatan kadınlar, regl döneminde elde ettikleri saç renginden memnun kalmazlar. Boya tam olarak tutmadığı için beyazları kapatmak, istenen renk tonunu tutturmak mümkün olmamaktadır.
Anlaşıldığı üzere bu dönemde saç boyatmanın sağlıksal anlamda bir zararı olmamaktadır. Sadece hormonal dengesizlikler nedeniyle istenilen sonuç elde edilememektedir.
ADET DÖNEMİNDE SAÇ BOYATIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
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