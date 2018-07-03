Adet gecikmesi nedir? Adet gecikmesinin nedenleri neler?

Günümüzde pek çok kadın adet gecikmesi nedeniyle zor anlar yaşayabiliyor. Hem fiziksel hem ruhsal dengeyi bozan adet gecikmesi, sadece kişiyi değil, çevresindekilerin de hayatını kabusa çevirebiliyor. Bir kadında normal adet döngüsü (siklüs) bir kadında 21-35 gün arasında değişmektedir. Adet gecikmesi kadınları ‘hamilelik’ stresine sokabilir. Ancak her gecikme, hamilelik belirtisi değildir. Genellikle gebelik belirtisi olarak görülen adet gecikmesinin nedenleri farklı durumlardan kaynaklanabiliyor. Uzmanlar, adet gecikmesinin üç ay devam etmesinin normal olmadığını belirtiyor. Adet gecikmesinin nedenleri kişilere göre farklılık gösterebilir. İşte, adet düzensizliğinin başlıca nedenleri!

Adet Kanaması Düzensizlikleri Ne Şekilde Olur?

Organik kökenli adet düzensizlikleri: Üreme organları ile ilgili çeşitli problemlerden kaynaklanır. Rahimde myom (ur), polip, tümör veya yumurtalık kistleri gibi problemler bu tür adet düzensizliklerinin sebebidir. Rahim içi araç kullanımı (spiral), doğum kontrol hapları, cilt altı korunma implantları veya aylık-üç aylık doğum kontrol iğneleri ve diğer bazı ilaçların kullanımı da düzensiz vaginal kanama yapabilir. Gebeliğin düşük, dış gebelik, mol gebeliği (üzüm gebeliği) gibi erken dönem komplikasyonları da vajinal kanama şikayeti yapabilir.

ADET GECİKMESİ NEDENLERİ NELER OLABİLİR?

STRES



Adet gecikmesine yol açan en büyük sebeplerden biri strestir. Stres, adet gecikmesine yol açtığı gibi birçok sağlık sorununa da davetiye çıkarabilir. Aşırı stresli dönemlerde vücut yumurtlamayı sağlayan hormonu azaltır, yumurtlama olmadığında ya da geciktiğinde adet de gecikir.

HASTALIK



En ufak bir hastalık hali, vücudun tümünü etkilemektedir. Bununla birlikte yumurtlamanın gecikmesine sebep olur. Yumurtlamanın gecikmesiyle birlikte adet de gecikebilir. Birkaç hafta önce yakalandığınız grip, adetinizin gecikmesine yol açabilir.



İLAÇ KULLANIMI



Kullanılan ilaçlar, adet dengesini bozabilir. Bununla birlikte, yeni bir ilaca başlamak, var olan ilacın dozunu değiştirmek, adet gecikmesine yol açabilir. Özellikle doğum kontrol hapları, antidepresanlar, kortikosteroidler ve kemoterapi ilaçları adet düzensizliği sebepleri arasında yer alabilir.

HİPOTALAMUS bölgesi sorunları

Tüm hormonal mekanizma beyin üst merkezlerinin denetimindedir ve psikolojik etkenler hormonal salgılamayı etkileyerek adet kanaması düzeninde değişikliklere neden olabilirler.



KİLO



Kilo almak ya da kilo vermek, vücut kitle indeksi; regl gecikmesine sebep olabilir. Özellikle anoreksia ve bulimia gibi yeme bozukluklarında adet gecikmesi kaçınılmazdır. Vücut kitle indeksinin 18’in altında olduğu kişiler, ani kilo değişikliği yaşadıysa regl de gecikme yaşayabilir.

SALGI BEZİ SORUNLARI

Bu etkenler arasında en sık görüleni prolaktin (süt) hormonu yüksekliğidir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Polikistik over sendromu (yumurtalıklarda kistler) gibi durumlar ve tiroit bozuklukları da adet düzensizliklerine davetiye çıkarabilir. Polikistik Over Sendromu gecikmeli adet görmenin en sık görülen nedenlerinden biridir. Özellikle kilolu olan, gecikmelerle birlikte tüylenme, sivilcelenme gibi belirtiler yaşayan kadınlarda bu hastalık araştırılmalıdır.

YAŞ

Yaş ilerlemesine bağlı olarak menopoz dönemine yaklaşmak, menopozdan önceki ilk zamanlar adet düzenini bozabilir. Çünkü ovulasyon yavaş yavaş kapanır. Öte yandan yeni adet görmeye başlamış genç kızlarda da birkaç yıl düzensizlikler görülebilir. Bu düzensizlik zamanla düzelecektir.

HAMİLELİK

Adet gecikmesinin en çok görülen nedenlerinden biri de hamileliktir. Hamilelik süreci içine girildiğinde regl, 9 ay boyunca gecikebilir. Ancak istisnai durumlarda mevcuttur.

Not: Adet gecikmesi nedenleri kişilere göre değişmektedir, bu nedenle bir uzmandan yardım almanız faydalı olacaktır.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMİ

Adet düzensizliklerinde tanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından muayene ve ultrasonografi yöntemi ile konuyor. Ayrıntılı olarak yapılacak olan hormon profili analizi de tanının en önemli parçasını oluşturuyor. Bazı hormon metabolizması bozukluklarında hekim ilave birtakım tahlillere ve testlere başvurabiliyor. Hatta röntgen filmi ve bilgisayar tomografi de tanı için gerekebiliyor.