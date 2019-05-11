Addison hastalığı nedir?
Tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de görülebilen Addison hastalığı, Thomas Addison’dan ismini alıyor. Addison hastalığı, bulantı, kusma, halsizlik, kaslarda zayıflama ve güçsüzlük gibi belirtilerle kendisini gösterir. Peki, addison hastalığı nedir?
Addison hastalığı, böbreküstü bezlerinin salgılama yetersizliğinden kaynaklanan hastalık. Hipoadenokortisizm olarak da bilinir.
Thomas Addison'un 1855'te tanımladığı Addison hastalığı, böbreküstü bezlerinin kabuk korteks bölümünün, otoimmün, verem ya da mantar enfeksiyonu nedeniyle zarar görmesine bağlıdır. Güçsüzlük, kansızlık, kilo yitimi, mide-bağırsak rahatsızlıkları, kan basıncı düşüklüğü, deride kararma, bazı hastalarda da aşırı sinirlilik ve aşırı duyarlılıkla gelişir. Eskiden ölümle sonuçlanabilirken, günümüzde sentetik hormonlarla büyük ölçüde tedavi edilmektedir.
Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ;
Tanımı:Böbrek üstü bezinin yetersiz çalışması (Sürrenal Yetersizlik)
Şikayetleri:Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, üşüme, baş dönmesi, kilo kaybı, vücutta koyulaşma, şeker düşüklüğü
Bulguları: Kilo kaybı, vücudunda veya mukozolarda koyulaşma, tansiyon düşüklüğü, şeker düşüklüğü.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Kan şekeri bakılır(şeker düşer).Kan sayımı yapılır(nötrofil azalır,lenfosit yükselir,eozonofil yükselir).
Sodyum düşüklüğü, potasyum yüksekliği
Bazal kortizol değerine bakılır.ACTH uyarı testi yapılarak tanı konulabilir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:
Replasman tedavisi yapılabilir. Başta
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:
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