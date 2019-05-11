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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
11.05.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Addison hastalığı nedir?

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Addison hastalığı nedir?

Tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de görülebilen Addison hastalığı, Thomas Addison’dan ismini alıyor. Addison hastalığı, bulantı, kusma, halsizlik, kaslarda zayıflama ve güçsüzlük gibi belirtilerle kendisini gösterir. Peki, addison hastalığı nedir?

Addison hastalığı, böbreküstü bezlerinin salgılama yetersizliğinden kaynaklanan hastalık. Hipoadenokortisizm olarak da bilinir.

Thomas Addison'un 1855'te tanımladığı Addison hastalığı, böbreküstü bezlerinin kabuk korteks bölümünün, otoimmün, verem ya da mantar enfeksiyonu nedeniyle zarar görmesine bağlıdır. Güçsüzlük, kansızlık, kilo yitimi, mide-bağırsak rahatsızlıkları, kan basıncı düşüklüğü, deride kararma, bazı hastalarda da aşırı sinirlilik ve aşırı duyarlılıkla gelişir. Eskiden ölümle sonuçlanabilirken, günümüzde sentetik hormonlarla büyük ölçüde tedavi edilmektedir.

Hastalığın /Durumun/ Oluşumun ;

Tanımı:Böbrek üstü bezinin yetersiz çalışması (Sürrenal Yetersizlik)

Şikayetleri:Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, üşüme, baş dönmesi, kilo kaybı, vücutta koyulaşma, şeker düşüklüğü

Bulguları: Kilo kaybı, vücudunda veya mukozolarda koyulaşma, tansiyon düşüklüğü, şeker düşüklüğü.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Kan şekeri bakılır(şeker düşer).Kan sayımı yapılır(nötrofil azalır,lenfosit yükselir,eozonofil yükselir).

Sodyum düşüklüğü, potasyum yüksekliği

Bazal kortizol değerine bakılır.ACTH uyarı testi yapılarak tanı konulabilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Replasman tedavisi yapılabilir. Başta

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Eklenmesi Düşünülen Diğer Başlıklar/Hususlar (eklenebilir):

Bütün Başlıklar görsel data, link vb ile desteklenebilir,

Hastalıkla ilgili broşür var ise taranarak eklenebilir,

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