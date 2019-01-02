Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriAdaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?
GeriSağlık Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
02.01.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?

Adaçayının faydaları nelerdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Birçok rahatsızlığa iyi gelmesiyle bilinen adaçayı ruhsal olarak da insanı dinç bir hale getirmesiyle biliniyor. Peki, adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?

Adaçayının faydaları geçmişten günümüze artarak keşfedilmeye başlamıştır. İçerisinde birçok element barındıran adaçayı Orta Çağ döneminde''her derde deva'' olarak adlandırılıyordu. Hatta Orta Çağ'da insanlar bahçelerinde bile adaçayı yetiştiriyorlardı.

ADAÇAYININ FAYDALARI

Beyne faydalıdır

Adaçayının beyne faydalı olduğu bilinmektedir. Hafızayı güçlendirici etkisinin yanında Alzheimer hastalığına da iyi geldiği söylenir.

Rahim ağzını iyileştirir

Rahimde meydana gelen rahatsızlıkları giderici etkisi bulunur. Rahimde meydana gelen iltihaplanmaları giderir, çocuk sahibi olmak isteyenlere günde 1 bardak içmeleri önerilir.

Menopoz dönemi

Menopoz döneminde kadınlarda meydana gelen sıcak basması ve çeşitli şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur.

Dinç tutar

Yorgunluk ve halsizlik sorununa iyi gelir. Zinde ve dinç kalmanıza yardımcı olur. Ancak tansiyonu düşürme etkisi bulunmasından dolayı ölçülü miktarda tüketilmesi gerekmektedir.

Kanı temizler

Adaçayının en önemli faydalarından biriside solum yollarında meydana gelen balgamı, mideden kaynaklanan balgam salımını ve kanda meydana gelen mikropları temizlediği bilinmektedir.

Sakinleştirici

Adaçayının sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Sinirli ve gergin hissettiğiniz zamanlarda bir bardak adaçayı rahatlamanızı ve gevşemenizi sağlayacaktır.

Böbrek taşlarını düşürür

Böbrekte ve mesanede meydana gelen taşların düşmesine yardımcı olur. Böbrek ve mesane taşları için 80 gr adaçayını bir litre suyun içerisinde kaynatıp içebilirsiniz.

Aşırı terlemenin önüne geçer

Aşırı terleme şikâyetinden muzdaripseniz günde 1 miktar adaçayı içerek terleme sorunuzun azalmasını sağlayabilirsiniz.

Saç tellerinin kalınlaşmasını sağlar

Saçlarınızı adaçayı ile durulayarak saç diplerinize masaj yapabilirsiniz. Bu durum hem saç tellerinizin kalınlaşmasına hem de saçlarınızın dökülmesine engel olacaktır.

Boğaz ağrısı için adaçayı

Herhangi bir ilaca alerjiniz varsa boğazınızda meydana gelen ağrıyı ve iltihaplanmayı adaçayı gargarası yaparak tedavi edebilirsiniz. Bunun için yapraklarını kaynattığınız adaçayını ılık bir şekilde ağzınızda bademciklerinize değecek şekilde gargara yapmanız yeterli olacaktır.

Diş eti kanamalarına adaçayı

Diş etlerinizde çekilme ve kanama şikâyetiyle karşı karşıyaysanız yine bu sorunu adaçayı ile doğal yoldan tedavi edebilirsiniz. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra adaçayı ile gargara yapmanız yeterli olacaktır.

Adaçayı nasıl demlenir?

Adaçayını içmek için kullanıyorsanız demlerken bir takım hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Adaçayı genellikle insanlar tarafından yanlış ve sağlıksız şekilde demlenebiliyor. Bu şekilde demlenen adaçayı sağlık açısından tehdit oluşturabiliyor. Bu nedenle adaçayı nasıl demlenir sorusunun cevabını bilmek gerekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir dönemin ünlü oyuncusuydu... Başına gelmeyen kalmadı!

"Benim ince ruhlu arkadaşım"

Ünlü çiftten güzel haber! Nişanlandılar

Ünlü oyuncuya piyangodan ikramiye çıkınca...