Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?
Adaçayının faydaları nelerdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Birçok rahatsızlığa iyi gelmesiyle bilinen adaçayı ruhsal olarak da insanı dinç bir hale getirmesiyle biliniyor. Peki, adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl demlenir?
Adaçayının faydaları geçmişten günümüze artarak keşfedilmeye başlamıştır. İçerisinde birçok element barındıran adaçayı Orta Çağ döneminde''her derde deva'' olarak adlandırılıyordu. Hatta Orta Çağ'da insanlar bahçelerinde bile adaçayı yetiştiriyorlardı.
ADAÇAYININ FAYDALARI
Beyne faydalıdır
Adaçayının beyne faydalı olduğu bilinmektedir. Hafızayı güçlendirici etkisinin yanında Alzheimer hastalığına da iyi geldiği söylenir.
Rahim ağzını iyileştirir
Rahimde meydana gelen rahatsızlıkları giderici etkisi bulunur. Rahimde meydana gelen iltihaplanmaları giderir, çocuk sahibi olmak isteyenlere günde 1 bardak içmeleri önerilir.
Menopoz dönemi
Menopoz döneminde kadınlarda meydana gelen sıcak basması ve çeşitli şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur.
Dinç tutar
Yorgunluk ve halsizlik sorununa iyi gelir. Zinde ve dinç kalmanıza yardımcı olur. Ancak tansiyonu düşürme etkisi bulunmasından dolayı ölçülü miktarda tüketilmesi gerekmektedir.
Kanı temizler
Adaçayının en önemli faydalarından biriside solum yollarında meydana gelen balgamı, mideden kaynaklanan balgam salımını ve kanda meydana gelen mikropları temizlediği bilinmektedir.
Sakinleştirici
Adaçayının sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Sinirli ve gergin hissettiğiniz zamanlarda bir bardak adaçayı rahatlamanızı ve gevşemenizi sağlayacaktır.
Böbrek taşlarını düşürür
Böbrekte ve mesanede meydana gelen taşların düşmesine yardımcı olur. Böbrek ve mesane taşları için 80 gr adaçayını bir litre suyun içerisinde kaynatıp içebilirsiniz.
Aşırı terlemenin önüne geçer
Aşırı terleme şikâyetinden muzdaripseniz günde 1 miktar adaçayı içerek terleme sorunuzun azalmasını sağlayabilirsiniz.
Saç tellerinin kalınlaşmasını sağlar
Saçlarınızı adaçayı ile durulayarak saç diplerinize masaj yapabilirsiniz. Bu durum hem saç tellerinizin kalınlaşmasına hem de saçlarınızın dökülmesine engel olacaktır.
Boğaz ağrısı için adaçayı
Herhangi bir ilaca alerjiniz varsa boğazınızda meydana gelen ağrıyı ve iltihaplanmayı adaçayı gargarası yaparak tedavi edebilirsiniz. Bunun için yapraklarını kaynattığınız adaçayını ılık bir şekilde ağzınızda bademciklerinize değecek şekilde gargara yapmanız yeterli olacaktır.
Diş eti kanamalarına adaçayı
Diş etlerinizde çekilme ve kanama şikâyetiyle karşı karşıyaysanız yine bu sorunu adaçayı ile doğal yoldan tedavi edebilirsiniz. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra adaçayı ile gargara yapmanız yeterli olacaktır.
Adaçayını içmek için kullanıyorsanız demlerken bir takım hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Adaçayı genellikle insanlar tarafından yanlış ve sağlıksız şekilde demlenebiliyor. Bu şekilde demlenen adaçayı sağlık açısından tehdit oluşturabiliyor. Bu nedenle adaçayı nasıl demlenir sorusunun cevabını bilmek gerekiyor.
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