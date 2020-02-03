4 Şubat Dünya Kanser Günü ile bu yıl da farkındalık devam ediyor! Kanser nedir?

Dünya Kanser günü, kanser hakkında farkındalığı ve eğitimi artırarak, dünyadaki hükümetleri ve bireyleri hastalığa karşı harekete geçmeye zorlayarak her yıl milyonlarca kişiyi hastalığa karşı bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Her yıl 9.6 milyon insan kanserden hayatını kaybediyor.

Yaygın kanserlerin en az üçte biri önlenebiliyor.



Kanser, kayıtlara dünya çapında ikinci önde gelen ölüm nedeni olarak yansıyor.



Önleme, erken teşhis ve tedavi için kaynağa uygun stratejiler uygulanarak her yıl 3,7 milyon hayatın kurtarılması mümkündür.

Kanserin yıllık toplam ekonomik maliyetinin 1,16 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir.

KANSER NEDİR?

Kanser, vücuttaki bir grup normal hücredeki değişiklikler, tümör adı verilen bir yumru oluşturan kontrolsüz, anormal büyümeye yol açtığında ortaya çıkan bir hastalıktır; bu lösemi (kan kanseri) hariç tüm kanserler için geçerlidir. Tedavi edilmezse, tümörler büyüyebilir ve kan dolaşımı ve lenfatik sistemler yoluyla çevredeki normal dokuya veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve sindirim, sinir ve dolaşım sistemlerini etkileyebilir veya vücut işlevini etkileyebilecek hormonları serbest bırakabilir.