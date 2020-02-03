4 Şubat Dünya Kanser Günü ile bu yıl da farkındalık devam ediyor! Kanser nedir?
Uluslararası Kanser Savaş Örgütü tarafından her yıl 4 Şubat tarihinde gündeme getirilen Dünya Kanser Günü, küresel salgına karşı mücadelede tüm dünyanın bir araya gelebileceği bir girişimdir. Dünya Kanser Günü farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl çeşitli kurumlar tarafından gündeme getirilmektedir. İşte, Dünya Kanser Günü hakkında merak edilen bazı bilgiler
Dünya Kanser günü, kanser hakkında farkındalığı ve eğitimi artırarak, dünyadaki hükümetleri ve bireyleri hastalığa karşı harekete geçmeye zorlayarak her yıl milyonlarca kişiyi hastalığa karşı bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Her yıl 9.6 milyon insan kanserden hayatını kaybediyor.
Yaygın kanserlerin en az üçte biri önlenebiliyor.
Kanser, kayıtlara dünya çapında ikinci önde gelen ölüm nedeni olarak yansıyor.
Önleme, erken teşhis ve tedavi için kaynağa uygun stratejiler uygulanarak her yıl 3,7 milyon hayatın kurtarılması mümkündür.
Kanserin yıllık toplam ekonomik maliyetinin 1,16 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir.
Kanser, vücuttaki bir grup normal hücredeki değişiklikler, tümör adı verilen bir yumru oluşturan kontrolsüz, anormal büyümeye yol açtığında ortaya çıkan bir hastalıktır; bu lösemi (kan kanseri) hariç tüm kanserler için geçerlidir. Tedavi edilmezse, tümörler büyüyebilir ve kan dolaşımı ve lenfatik sistemler yoluyla çevredeki normal dokuya veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve sindirim, sinir ve dolaşım sistemlerini etkileyebilir veya vücut işlevini etkileyebilecek hormonları serbest bırakabilir.
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