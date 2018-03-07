2018’de her yerde göreceğiniz 6 sağlık trendi

Trend 1: Bağırsaklara dikkat!

Siz de farkında mısınız bağırsak sağlığımız hakkında daha fazla konuşmaya başladık? Yeni trend bağırsaklardaki iltihaplanmanın önüne geçecek şekilde beslenmek ve sindirim için iyi olan probiyotik gıdaları hayatımıza daha fazla sokmak. Kısaca şimdiden probiyotik içeren tarifleri toplamaya başlayın.

Trend 2: Boyutu biraz büyütüyoruz

Koşu bandında zaman geçirmek ve kuvvet antrenmanları zayıflamak ve sağlıklı olmak için iyi yollardır. Ancak bu sene kas inşa etmenin ve dengeli bir vücuda sahip olmanın daha doğru olduğunu düşündüğümüz bir yıl olacak. Kısaca zayıf görünmeye değil, kaslı olmaya daha fazla zaman harcayacağız.

Trend 3: Havayı temizlemek

Temiz beslenmenin önemini kavradıysak, bu yıl temiz hava solumanın değerine geçiyoruz. Sizin için bu işi yapan ev içi bitkilerin hangileri olduğunu öğrenmeli ve bu bitkilerden evinize hemen almalısınız. Odalarınızı tozdan, dumandan ve diğer alerjenlerden uzak tutan bu bitkilerle sağlığınızı koruyun.

Trend 4: Egzersiz sonrası egzersizi

“Egzersiz sonrasında egzersiz de ne? Bitmedi mi bu çile?” dediğinizi duyar gibiyiz ama merak etmeyin, o kadar da zor bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu egzersiz sonrasında yapacağınız gevşeme ve stretching anlamına geliyor ki sizi hem rahatlatıyor hem de yemeğe ve atıştırmalıklara gömülmenizi engelliyor.

Trend 5: Doğal çözümlere yönelin

Saçınızı iyileştirmek ya da cildinizdeki problemlerden kurtulmak bu yıl dermatologlarınızın değil, sizin çabanızla gerçekleşecek. Çünkü doğal şampuanlar kullanmak ve saçınızı az yıkamak gibi doğal çözümlerin hepsini deniyor olacaksınız.

Trend 6: Daha parlak cilt için vitamin

Günlük cilt bakım rutininizin bir parçası haline getirebileceğiniz, sadece birkaç damla C vitamini serumuyla, vitaminlerin güçlü antioksidan özelliklerini cildinize yedirebilirsiniz. Yaşlanmayı önleyen bu serumlar sayesinde daha parlak, daha sıkı bir cilt, daha az ince çizgi ve daha homojen bir cilt tonu elde edebilirsiniz.