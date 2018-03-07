2018’de her yerde göreceğiniz 6 sağlık trendi

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Trend 1: Bağırsaklara dikkat!
Siz de farkında mısınız bağırsak sağlığımız hakkında daha fazla konuşmaya başladık? Yeni trend bağırsaklardaki iltihaplanmanın önüne geçecek şekilde beslenmek ve sindirim için iyi olan probiyotik gıdaları hayatımıza daha fazla sokmak. Kısaca şimdiden probiyotik içeren tarifleri toplamaya başlayın.
Trend 2: Boyutu biraz büyütüyoruz
Koşu bandında zaman geçirmek ve kuvvet antrenmanları zayıflamak ve sağlıklı olmak için iyi yollardır. Ancak bu sene kas inşa etmenin ve dengeli bir vücuda sahip olmanın daha doğru olduğunu düşündüğümüz bir yıl olacak. Kısaca zayıf görünmeye değil, kaslı olmaya daha fazla zaman harcayacağız.
Trend 3: Havayı temizlemek
Temiz beslenmenin önemini kavradıysak, bu yıl temiz hava solumanın değerine geçiyoruz. Sizin için bu işi yapan ev içi bitkilerin hangileri olduğunu öğrenmeli ve bu bitkilerden evinize hemen almalısınız. Odalarınızı tozdan, dumandan ve diğer alerjenlerden uzak tutan bu bitkilerle sağlığınızı koruyun.
Trend 4: Egzersiz sonrası egzersizi
“Egzersiz sonrasında egzersiz de ne? Bitmedi mi bu çile?” dediğinizi duyar gibiyiz ama merak etmeyin, o kadar da zor bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu egzersiz sonrasında yapacağınız gevşeme ve stretching anlamına geliyor ki sizi hem rahatlatıyor hem de yemeğe ve atıştırmalıklara gömülmenizi engelliyor.
Trend 5: Doğal çözümlere yönelin
Saçınızı iyileştirmek ya da cildinizdeki problemlerden kurtulmak bu yıl dermatologlarınızın değil, sizin çabanızla gerçekleşecek. Çünkü doğal şampuanlar kullanmak ve saçınızı az yıkamak gibi doğal çözümlerin hepsini deniyor olacaksınız.
Trend 6: Daha parlak cilt için vitamin
Günlük cilt bakım rutininizin bir parçası haline getirebileceğiniz, sadece birkaç damla C vitamini serumuyla, vitaminlerin güçlü antioksidan özelliklerini cildinize yedirebilirsiniz. Yaşlanmayı önleyen bu serumlar sayesinde daha parlak, daha sıkı bir cilt, daha az ince çizgi ve daha homojen bir cilt tonu elde edebilirsiniz.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün