Organik alışverişin en iyi 10 adresi

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Bugün büyük marketlerin hemen hepsinde organik ürün köşeleri var, bazı illerimizde semt pazarları kuruluyor, yeni yeni markalar piyasaya çıkıyor. Biz de bu hafta jürimize, organik alışverişin en iyi adreslerini sorduk.



EN İYİ 10



1. Kırkambar / İSTANBUL

2. Şişli Organik Pazar / İSTANBUL

3. Ambar / İSTANBUL

4. Yeşiloğlu / ANKARA

5.. Agrofood / ANKARA

6. İmece / İSTANBUL

7. Ökotek / İSTANBUL

8. Ekolife / İSTANBUL

9. City Farm / İSTANBUL

10. Aggroland / ANKARA



KIRKAMBAR

Kış çayını deneyin



Beşiktaş’taki 10 yıllık mağazanın sahipleri Alime Kılıç ile eşi Bahri Kılıç. Yüzde 100 IMO sertifikalı organik ürünlerin 700’e yakın çeşidini bulabilirsiniz. Çoğu Işık firmasına ait. Çok çeşitlilik anlamına gelen Kırkambar’da en çok güzellik yağları ve kremleri ilgi görüyor. Kışın, grip ve soğuk algınlıklarından korunmak için içilen kuşburnu, kakule, elma, zencefil, tarçın, meyan kökü, hibiskus, havlıcan karışımından oluşan bir çay da revaçta. Tahıl, bakliyatlar 3.50 ile 6, bitki çayları 15 ile 40, ballar 9 ile 80, şampuanlar 10 ile 36 lira arasında değişiyor. Tel: (212) 258 65 48



ŞİŞLİ ORGANİK PAZAR

80 çiftlikten 200 ürün



Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Şişli Belediyesi’nin girişimiyle 2006’da kurulmaya başlanan Şişli Organik Pazar’a, 80 ayrı çiftlikten 200’e yakın çeşitte ürün geliyor. Feriköy’de cumartesileri açılan pazarda taze meyve ve sebzelerin yanı sıra kozmetik ürünleri, bal, süt, yumurta, zeytinyağı çeşitleri, bakliyat, deterjan, baharat bulmak mümkün. Tüm ürünler günlük geliyor. Aynısı Samsun’da da cuma günleri kuruluyor. Her şey yüzde 100 sertifikalı organik. Meyve ve sebzelerin fiyatları şöyle: Brokoli 5, domates 2.50, mandalina 4, nar 5 lira. Belediye Tel: (212) 252 52 55 Dahili 14



AMBAR

Diş macunu bile var



Gülten Şen mağazasını Beyoğlu’nda, 2001’de açtı. 150 marka bulunan mağazada en çok talep aldıkları ürün Işık ürünleri. Yüzde 100 IMO, Ekosert, Ceres sertifikaları var. Ünlü Alman markası Logona da satıyorlar. Kuru meyve, marmelat, reçel, tatlandırıcı, pekmez, bakliyat, tavuk, bal, süt ürünleri ve zeytinyağı çeşitleri, temizlik malzemeleri bulabilirsiniz. Hastalıklara ve cilde iyi geldiği söylenen yağlar da satıyorlar. Kuru meyvelerin fiyatı 5-12, marmelat ve reçeller 6-8 lira arasında. 750 gr. yoğurt 5, beyaz peynir 16 lira. Zeytinyağlarının fiyatı 12-25 arasında değişiyor. Tel (212) 292 92 72



YEŞİLOĞLU ORGANİK

Sloganı Hipokrat’tan



İşletmeciliğini Emrah Görgün’ün yaptığı Ekolojik Yeşiloğlu’nun sloganı, Hipokrat’ın “Yiyip içtiklerinize ilaç muamelesi yapınız” sözü. Tarım Bakanlığı onaylı, tamamen organik ürünler satıyorlar. Sağlıklı yaşam ve beslenmeye önem veriyorlar. Organik baharatlar, çaylar, zeytin, zeytinyağı, bal, sebze çeşitleri, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş bulabiliyorsunuz. Mağaza Tahran Caddesi, numara 11/B’de.



AGROFOOD

Kefir de organik



Arjantin Caddesi’ndeki mağaza sahibi İlknur Candemir, 15 yıldır bu işi yapıyor. Organik, ilaçlanmayan, suni gübre, tatlandırıcı kullanılmayan, kimyasal koruyucu katılmayan ürünler satıyorlar. Agrofood’da, süt mamulleri, kefir, yoğurt, meyve suyu, zeytinyağı, kayısı kurusu, bulgur, pirinç, reçel, bal ve salça satılıyor. Ziraat Fakültesi ürünleri olan et, tavuk ve yumurta ise dönem dönem bulunuyor. Her gün 09.30-19.00 saatleri arasında açıklar. Tel: (312) 468 06 01



İMECE ORGANİK

Galata’da 7 ay önce açıldı



İstanbul’da Galata Kulesi’yle Tünel arasında, Mart ayından beri faaliyette. Sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık. Dükkanda yüzde 100 organik ürünler bulunuyor: Taze sebze ve meyveler, bakliyat, baharat, bitki çayları, bitkisel yağlar ve zeytinyağları... İmece Organik, Ankara Çankaya’da pazar günleri kurulan pazara da katılıyor. Kırsal kalkınma amacıyla Bartın’ın Ulus ilçesi Aşağı Çerçi Köyü’nde doğadan toplanılan böğürtlen, kızılcık, kuşburnu gibi bitkileri işledikten sonra marmelat haline getirip büyük pazarlara yolluyor.



ÖKOTEK

Sekiz ilde şubesi var



Sahibi Nesrin Barlas. İlk mağazasını 1994’te Bakırköy’de açtı, sonra Yeşilköy’e taşındı. Nesrin Barlas İstanbul Ticaret Odası tarafından “2008 yılının kadın girişimcisi” seçilmiş. Marketinde saç bakım ürünlerinden cilt yağlarına kadar pek çok doğal ürün var. Yaklaşık 400 çeşit kozmetik bulabilirsiniz. Alman markası Logona, burada da satılıyor. İzmir, Samsun, Kıbrıs, Diyarbakır, Adana, Malatya, Şanlıurfa ve Van’da şubeleri var. Cilt bakım ürünleri 15-50, saç boyaları 40-50, çocuk bakım ürünleri 25-35, diş macunları 10-30, saç bakım ürünleri 15-35 lira arasında. Tel: (212) 465 39 46 / (212) 465 39 41.



EKOLIFE

Alpro soya sütü deneyin



1991’de Özlem Demirci Sözer ve Nikola Marinçiç’in beraber kurdukları marka, kuruyemiş, kuru meyve, reçel, bal, zeytinyağlı, bakliyat, un, sabun, süt ve doğal kozmetik ürünleri satıyor. Yaklaşık 20 marka var. Proteince zengin, Belçika’dan ithal alpro soya sütü çok ilgi görüyor. Kuru meyveler 4.50 liradan başlıyor. Zeytinyağları 10-30 lira arasında. Bakliyat 4.50-6.50, sabunlar 3-15, saç boyaları 15-20 lira. İstanbul’da 2 dükkanları var. Biri Bebek merkezde diğeri ise Şişli’de. Şişli Tel: (212) 289 00 33, Bebek Tel:(212) 358 43 10



CITY FARM

Organik bebek elbisesi



8 yıllık markanın İstanbul’da İstinye Park ve Feneryolu Sabit pazarında iki mağazası, ulusal zincir marketler de dahil olmak üzere ülke genelinde 350 satış noktazı var. Organik ürünleri, çevre kirliliğinden uzak alanlarda yetiştiriliyor. Tohumların genetiği ile oynanmıyor, kimyasal ve sentetik madde kullanılmıyor. 200’den fazla ürün çeşidine sahip. Taze sebze ve meyveler, kuruyemiş, bakliyat, temizlik ve kozmetik ürünleri bulabiliyorsunuz. Bebeklere özel organik giysi ve havlu bile var. İstinye Park tel: (212) 345 62 74



AGGROLAND

İnternetten alışveriş



Gıda Mühendisi Mehtap Atasoy Yakar, organik tarım ile ilgili bilgi birikimini paylaşmak isteyince Çayyolu’ndaki Aggroland’ı kurmuş. Müşterilerine bir çeşit danışmanlık hizmeti sunan Aggroland’da 500 çeşit ürün var. Ürünler, doğal ürünler, ekolojik ürünler ve çeşitli ürünler olarak ayrılıyor. Doğal ürünler arasında aroma terapik yağlar, ekmekler, çaylar, tahıl ve bakliyatlar yer alıyor. Geniş ürün yelpazesine sahip mekanda aradığınız organik ürünü rahatlıkla bulabilirsiniz. İnternet sayfasından da alışveriş mümkün. Tel: (312) 240 33 35