Murat Dalkılıç'ın Polat Yağcı'ya gösterdiği tepki sosyal medya gündeminde
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası ardından pek çok isim yorumda bulundu. Bu isimlerden biri de Murat Dalkılıç oldu. Murat Dalkılıç, Poll Production'ın sahibi yapımcı Polat Yağcı'nın İntizar hakkında verdiği karara sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.
Magazin dünyası Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la aşk yaşadığı iddiası ile sarsıldı. İntizar ve Sinem Gedik'in ilişki yaşadığı yönünde haberlerin çıkmasının ardından Poll Production bir açıklama yayınladı. Şirket yaptığı açıklamayla İntizar'la yollarını ayırma kararı aldıklarını açıkladı. Murat Dalkılıç, Poll Production'ın bu kararına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. "Maalesef seninle aynı çatı altında olmaktan gurur duyamadım ve duyamayacağım..." notunu düştü. Murat Dalkılıç’ın Poll Production'a gösterdiği sert tepki Twitter'ın da en çok konuşulan konularından biri oldu.
Öte yandan Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı, yeni bir açıklamada bulundu. Polat Yağcı, 2. açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dün gece yaptığımız kamuoyu açıklamasına yönelik bazı yanlış anlaşılmalar olduğu görülmesi üzerine daha detaylı bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
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