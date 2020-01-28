Müge Anlı’ya konu olan Pınar Kaynak cinayetinde son durum – Pınar Kaynak’ın katili bulundu mu?

Müge Anlı’nın 27 Ocak tarihli bölümünde Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 28 Ocak tarihli bölümde Pınar Kaynak’ın arkadaşı canlı yayına çıktı. Son zamanlarda Pınar’la görüşmediğini söyleyen genç kadın, Tuğba’nın bir şeyleri bildiğini ancak söylemediğini ifade etti.

27 OCAK'TA ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR

Erkek arkadaşı Murat’ın Pınar'ı kendisine emanet ettiğini söyleyen Neşat Bey, genç kadınla cinsel birliktelik yaşadıklarını ve sonrasında Pınar'ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir izleyici, Pınar’ın son görüştüğü isim olan Arın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pınar’ın annesi ve Arın’ın sosyal medyada değil, gazinoda tanıştığını iddia eden izleyici, “Ben İrfan Hanım’ı tanıyorum, gazinolardan. Kendisini Arın ile defalarca gazinoda görmüş bir insanım. Ben bu olay olmadan önce Arın’a dedim ki bu ortamlar çirkin. Üç hafta sonra bu olay başına geldi çocuğun. Bir de şöyle bir durum var, Arın lokalde çalışan bir çocuk. Ortamlarda görünce şaşırdım, paralanmaya başladı. Dedim ki ‘Arın bu değirmenin suyu nereden geliyor?’ diye sordum.

Trabzon'dan telefonla canlı yayına bağlanan bir başka vatandaş ise, gece yarısı sokakta kahverengi broadway bir araç görüldüğünü ve aracın içerisinde bir kadının 'beni kurtarın' diye çığlık attığını ifade etti.



PINAR KAYNAK OLAYI NEDİR?

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERE TAHLİYE KARARI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay gecesi birlikte eğlenmeye çıktığı Arın ve Nuri'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli, 'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müebbet hapis cezasıyla dava açılan N.B. ve A.K. hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu görevlisi 6 uzman doktor tarafından hazırlanan raporda; Pınar Kaynak’ın üzerinde elde edilen meni örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildi. Raporun ardından tutuklu şüphelilerin avukatları, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Talep ve raporu incelemeye alan mahkeme, cinayetten iki gün sonra tutuklanan şüphelilerin, yaklaşık 2,5 yıl sonra cezaevinden tahliyesine karar verdi. Pınar Kaynak’ın katili olduğu iddiasıyla tutuklanan N.B. ve A.K., adli kontrolle tahliye edildi.



PINAR KAYNAK OLAYINDA SON DURUM

4 Ocak günü gerçekleşen tahliyenin ardından Baba Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunması ve olayın aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı..Trabzon'da 24 yaşında öldürülen bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın katili yeniden Müge Anlı'da araştırılıyor.



Pınar Kaynak'ın eski kayınvalidesi dayı ve eski sevgilisi Murat’tan şüphelendiğini söyledi. Müge Anlı programını arayan ve Pınar’ın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi “Pınar'ın ellerinin kollarının bağlanılması için kullanılan zincirin Murat’ın arabasın olduğunu iddia etti. Murat’ın köpeği için o zinciri arabayı tuttuğunu ifade etti. “