 Vitamin Deposu: Fırında Çipura

Çipuranın üzerine gezdirilmiş zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyu balığın kurumasını önlüyor, baharatlar da lezzetine lezzet katıyor! Patates, havuç ve soğan ile harmanlayarak fırında pişirilen çipurayı çok seveceksiniz.

İşte fırında çipura tarifi… Malzemeler:

2 adet çipura

1 orta boy patates

1 orta boy soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

Tuz

Tane karabiber

Kırmızı pul biber

Kekik Tarif: Çipuraları güzelce temizletin. Temizlenen çipura balıklarını bol suda güzelce yıkayıp kurulayın. Balıkların üzerine bir bıçak yardımıyla çizik atın ve balıkları tuzlayın. Fırın tepsinin altına yağlı kağıt serin. Ardından balıkları yerleştirin. Patatesleri elma dilimi olacak şekilde doğrayın. Havuçları biraz kalın olacak şekilde dilimleyin. Soğanları da doğrayın. Yağlı kağıdın üstüne doğradığınız tüm malzemeleri yerleştirin. Ardından balıkları sebzelerin üstüne yerleştirin. Balıkların üzerine yarım çay bardağı su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin. Ardından tuz, tane karabiber, kırmızı pul biber ve kekiği balıkların üstüne serpiştirin. Çipuraları 200 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 40 dakika boyunca üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından alınan çipuraların sıcacık keyfini çıkarın! Sponsorlu İçerik