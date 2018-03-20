Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Mucize Lezzetler>Vitamin Deposu: Fırında Çipura

Vitamin Deposu: Fırında Çipura

Hürriyet Haber
20.03.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

Çipuranın üzerine gezdirilmiş zeytinyağı ve taze sıkılmış limon suyu balığın kurumasını önlüyor, baharatlar da lezzetine lezzet katıyor! Patates, havuç ve soğan ile harmanlayarak fırında pişirilen çipurayı çok seveceksiniz.

İşte fırında çipura tarifi…

Malzemeler:
2 adet çipura
1 orta boy patates
1 orta boy soğan
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay bardağı su
Tuz
Tane karabiber
Kırmızı pul biber
Kekik

Tarif:

Çipuraları güzelce temizletin.

Temizlenen çipura balıklarını bol suda güzelce yıkayıp kurulayın.

Balıkların üzerine bir bıçak yardımıyla çizik atın ve balıkları tuzlayın.

Fırın tepsinin altına yağlı kağıt serin. Ardından balıkları yerleştirin.

Patatesleri elma dilimi olacak şekilde doğrayın.

Havuçları biraz kalın olacak şekilde dilimleyin.

Soğanları da doğrayın.

Yağlı kağıdın üstüne doğradığınız tüm malzemeleri yerleştirin.

Ardından balıkları sebzelerin üstüne yerleştirin.

Balıkların üzerine yarım çay bardağı su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin.

Ardından tuz, tane karabiber, kırmızı pul biber ve kekiği balıkların üstüne serpiştirin.

Çipuraları 200 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 40 dakika boyunca üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından alınan çipuraların sıcacık keyfini çıkarın!

 Vitamin Deposu: Fırında Çipura

Sponsorlu İçerik
Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri