Türk Kahvesinin Yanına Yakışacak 5 Tatlı Tarifi

1.Brownie Kurabiye

Malzemeler:

Kurabiyesi için;

• 3 yemek kaşığı kakao

• 125 gr. tereyağı

• 1 yumurta

• 1 çay bardağı toz şeker ve pudra şekeri karışımı

• 1 çay bardağı sıvıyağ

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

• 5 su bardağı un+ 1 yemek kaşığı tepeleme un

Şerbeti için;

• 2 çay bardağını az geçecek şekilde şeker

• 3 çay bardağına yaklaşık su

• Birkaç damla limon suyu

Tarif:

• İlk olarak şerbetinizi hazırlayın.

• Daha sonra su ve şekeri kaynatın.

• Su kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 6-7 dakika daha kaynatmaya devam edin.

• Suya birkaç damla limon suyu sıkın ve ateşten alarak soğumaya bırakın.

• Hazırlamış olduğunuz şerbeti buzdolabına alarak bir saat bekletin.

• Kakao, oda ısısında yumuşamış margarin, 1 yumurta, şeker, sıvıyağ, kabartma tozu ve vanilyayı Arçelik In Love Mikser yardımıyla çırpın.

• Azar azar un ekleyerek hamuru yoğurun.

• Ceviz şeklinde yuvarlayın ve daha sonra fırın tepsisine dizin.

• Önceden ısıtılmış 200 derece Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

• Üstü kabarana kadar bekletin.

• Fırında çıkan sıcak kurabiyeleri hızlı bir şekilde soğuk şerbete batırın.

• Kurabiyelerinizin üzerini kapatın ve bir gece kadar dinlendirin.

• Arçelik Türk Kahve Makinesi Telve ile hazırladığını Türk kahvesinin yanında çıtır çıtır çıtırdatarak keyfine varın!

2.Kuru Meyveli Kek





Malzemeler:

• 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

• 1 su bardağı + 1/4 su bardağı toz şeker (1 su bardağından 2 parmak fazla)

• 3/4 su bardağı sıvı yağ

• 3/4 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

• 2,5 su bardağı un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

• Yarım tatlı kaşığı tarçın

• 5 adet kuru incir

• 5 adet kuru kayısı

• 5 adet kuru erik (isteğe bağlı)

• 1 çay bardağı kuru üzüm

• 1 adet portakalın kabuğu

• 1 su bardağı ceviz içi (iri kıyılmış)

Tarif:

• Kekin iç malzemesini hazırlamak için kuru meyveleri hazırlayın.

• 5 adet kuru inciri, 5 adet kuru kayısıyı, 5 adet kuru eriği ve 1 çay bardağı kuru üzümü su içerisinde bir süre beklemeye bırakın.

• Yumurta ve toz şekeri karıştırma kabına alarak toz şeker içine eklediğiniz yumurtayla birlikte toz şeker tamamen eriyene kadar Arçelik In Love Mikser ile çırpın.

• Ayçiçek yağı, yoğurt ve tereyağını da kek harcına katın.

• Homojen bir hale gelene kadar çırpmaya devam edin.

• Önceden rendelemiş olduğunuz limon kabuğunu, elenmiş un ve limon suyuyla karıştırdığınız kabartma tozuna katın.

• Kek kıvamına gelene dek karıştırın.

• Doğradığınız kuru meyveleri unla harmanlayarak kek harcına ilave edin.

• Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın.

• Yağladığınız kalıba kek harcını dökün.

• Önceden ısıtılmış 170 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 35-40 dakika bekletin.

• Kekinizi fırın içerisinde bir süre dinlendirin.

•Daha sonrasında ters çevirerek kalıptan çıkartın.

Afiyet olsun!

3. Çikolatalı Toplar





Malzemeler:

• 1 paket pötibör bisküvi

• 1 paket sütlü çikolata (isteğe göre bitter de olabilir)

• 2 yemek kaşığı margarin (oda sıcaklığında)

• 1 su bardağı pudra şekeri

• Yarım su bardağı süt

• 2 yemek kaşığı kakao

• Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

Üzeri için;

• Toz hindistancevizi

Tarif:

• Bisküvileri Arçelik In Love Doğrayıcı’sından geçirerek un haline getirin.

• Çikolatayı kısık ateşte eritin.

• Malzemelerin hepsini yoğurma kabına aldıktan sonra, birbirleriyle özleşene kadar yoğurun.

• Hamur, ele yapışmayacak ve sert kıvamda olmalıdır.

• Hamurdan parçalar koparıp yuvarlak küçük toplar yapın.

• Bir tepsi içine toz hindistancevizini dökün.

• Daha sonra hazırladığınız çikolata toplarını hindistancevizi döktüğünüz tepsi içinde bulayıp yuvarlayın.

• Yarım saat kadar buzdolabında bekletin.

• Çikolatalı toplarınız hazır!

Afiyet olsun!

4. Çikolatalı Şekerleme / Fudge





Malzemeler:

• 1,5 su bardağı toz şeker

• 1 paket toz kremşanti (veya aynı oranda süt tozu)

• 75 gram tereyağı

• 1 çay bardağı ılık süt

• 200 gram bitter çikolata

• 1 adet çubuk vanilya

• 1 su bardağı badem

• 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

• 20 adet küçük boy marshmallow

Tarif:

• Toz şeker, ılık süt, toz kremşanti ve tereyağını sos tenceresine alın.

• Tüm malzemeleri Arçelik In Love Mikser ile karıştırın.

• Karıştırdıktan sonra ocağa alın ve kısık ateşte sürekli olarak pişirin.

• Ortadan ikiye kesin.

• Ortadan ikiye kestikten vanilya çekirdeklerini ilave edin.

• Kaynamaya başlayan karışımı 1-2 dakika sonra ocaktan alın ve süzgeçten geçirin.

• Bitter çikolataları küçük parçalar haline getirin ve karışıma katın.

• Kendi sıcaklığıyla erimesi için sürekli karıştırın.

• Bütün badem, ince çekilmiş ceviz içi ve küçük boy marshmallow parçalarını karışıma katarak tüm malzemeyi karıştırın.

• Tabanını alüminyum folyo ya da streç filmle kapladığınız bir tepsiye hazırladığınız karışımı dökün. Üzerini düzeltin.

• Oda ısısında dinlendirin.

• Dinlendikten sonra buzdolabına kaldırın ve bekletin.

• Soğuyan karışımı küçük kareler halinde dilimleyerek servis edin.

• Çikolatalı şekerlemenizin yanında Arçelik Türk Kahve Makinesi Telve ile hazırladığınız Türk kahvesini yudumlamayı unutmayın!

5. Balkabaklı Yulaflı Kurabiye

Malzemeler:

• 1,5 cup balkabağı püresi

• 2,5 cup un

• 1,5 cup yulaf kepeği

• 1 çay kaşığı kabartma tozu

• 1 çay kaşığı vanilin

• 3/4 çay kaşığı tuz

• 2 çay kaşığı tarçın

• Çeyrek çay kaşığı muskat rendesi

• Çeyrek çay kaşığı zencefil

• 1 cup tuzsuz tereyağı (eritilmiş)

• 1,5 cup şeker

• 1 büyük yumurta

• 1 cup damla çikolata

• 1 cup ceviz

Hazırlanışı:

• Tereyağını eritin.

• Eritmiş olduğunuz tereyağına, şeker ve yumurtayı ekleyerek iyice eriyinceye dek çırpın.

• Daha sonra içerine balkabağı püresini ilave edin.

• Yoğun bir karışım elde edene kadar çırpın.

• Un, yulaf kepeği, baharat, kabartma tozu ve vanilini ayrı bir kap içerisinde karıştırın.

• Sıvı olan malzemelerinizi unlu malzemelerin üzerine dökerek karıştırmaya başlayın.

• Sonrasında ceviz ve çikolataları ekleyerek çırpmaya devam edin.

• Tepsinize yağlı kağıt sarın.

• Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize, yemek kaşığı yardımı ile aralıklı bir biçimde ikişer kaşık hamur koyun.

• Önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da üstleri kahverengileşinceye dek pişirin.

• Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

• İşte balkabağı bombası, afiyet olsun!