Türk Kahvesinin Yanına Yakışacak 5 Tatlı Tarifi

1.Brownie Kurabiye
Malzemeler:
Kurabiyesi için;
• 3 yemek kaşığı kakao
• 125 gr. tereyağı
• 1 yumurta
• 1 çay bardağı toz şeker ve pudra şekeri karışımı
• 1 çay bardağı sıvıyağ
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• 5 su bardağı un+ 1 yemek kaşığı tepeleme un
Şerbeti için;
• 2 çay bardağını az geçecek şekilde şeker
• 3 çay bardağına yaklaşık su
• Birkaç damla limon suyu
Tarif:
• İlk olarak şerbetinizi hazırlayın.
• Daha sonra su ve şekeri kaynatın.
• Su kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 6-7 dakika daha kaynatmaya devam edin.
• Suya birkaç damla limon suyu sıkın ve ateşten alarak soğumaya bırakın.
• Hazırlamış olduğunuz şerbeti buzdolabına alarak bir saat bekletin.
• Kakao, oda ısısında yumuşamış margarin, 1 yumurta, şeker, sıvıyağ, kabartma tozu ve vanilyayı Arçelik In Love Mikser yardımıyla çırpın.
• Azar azar un ekleyerek hamuru yoğurun.
• Ceviz şeklinde yuvarlayın ve daha sonra fırın tepsisine dizin.
• Önceden ısıtılmış 200 derece Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.
• Üstü kabarana kadar bekletin.
• Fırında çıkan sıcak kurabiyeleri hızlı bir şekilde soğuk şerbete batırın.
• Kurabiyelerinizin üzerini kapatın ve bir gece kadar dinlendirin.
• Arçelik Türk Kahve Makinesi Telve ile hazırladığını Türk kahvesinin yanında çıtır çıtır çıtırdatarak keyfine varın!
2.Kuru Meyveli Kek
Malzemeler:
• 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
• 1 su bardağı + 1/4 su bardağı toz şeker (1 su bardağından 2 parmak fazla)
• 3/4 su bardağı sıvı yağ
• 3/4 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
• 2,5 su bardağı un
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• Yarım tatlı kaşığı tarçın
• 5 adet kuru incir
• 5 adet kuru kayısı
• 5 adet kuru erik (isteğe bağlı)
• 1 çay bardağı kuru üzüm
• 1 adet portakalın kabuğu
• 1 su bardağı ceviz içi (iri kıyılmış)
Tarif:
• Kekin iç malzemesini hazırlamak için kuru meyveleri hazırlayın.
• 5 adet kuru inciri, 5 adet kuru kayısıyı, 5 adet kuru eriği ve 1 çay bardağı kuru üzümü su içerisinde bir süre beklemeye bırakın.
• Yumurta ve toz şekeri karıştırma kabına alarak toz şeker içine eklediğiniz yumurtayla birlikte toz şeker tamamen eriyene kadar Arçelik In Love Mikser ile çırpın.
• Ayçiçek yağı, yoğurt ve tereyağını da kek harcına katın.
• Homojen bir hale gelene kadar çırpmaya devam edin.
• Önceden rendelemiş olduğunuz limon kabuğunu, elenmiş un ve limon suyuyla karıştırdığınız kabartma tozuna katın.
• Kek kıvamına gelene dek karıştırın.
• Doğradığınız kuru meyveleri unla harmanlayarak kek harcına ilave edin.
• Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın.
• Yağladığınız kalıba kek harcını dökün.
• Önceden ısıtılmış 170 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 35-40 dakika bekletin.
• Kekinizi fırın içerisinde bir süre dinlendirin.
•Daha sonrasında ters çevirerek kalıptan çıkartın.
Afiyet olsun!
3. Çikolatalı Toplar
Malzemeler:
• 1 paket pötibör bisküvi
• 1 paket sütlü çikolata (isteğe göre bitter de olabilir)
• 2 yemek kaşığı margarin (oda sıcaklığında)
• 1 su bardağı pudra şekeri
• Yarım su bardağı süt
• 2 yemek kaşığı kakao
• Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
Üzeri için;
• Toz hindistancevizi
Tarif:
• Bisküvileri Arçelik In Love Doğrayıcı’sından geçirerek un haline getirin.
• Çikolatayı kısık ateşte eritin.
• Malzemelerin hepsini yoğurma kabına aldıktan sonra, birbirleriyle özleşene kadar yoğurun.
• Hamur, ele yapışmayacak ve sert kıvamda olmalıdır.
• Hamurdan parçalar koparıp yuvarlak küçük toplar yapın.
• Bir tepsi içine toz hindistancevizini dökün.
• Daha sonra hazırladığınız çikolata toplarını hindistancevizi döktüğünüz tepsi içinde bulayıp yuvarlayın.
• Yarım saat kadar buzdolabında bekletin.
• Çikolatalı toplarınız hazır!
Afiyet olsun!
4. Çikolatalı Şekerleme / Fudge
Malzemeler:
• 1,5 su bardağı toz şeker
• 1 paket toz kremşanti (veya aynı oranda süt tozu)
• 75 gram tereyağı
• 1 çay bardağı ılık süt
• 200 gram bitter çikolata
• 1 adet çubuk vanilya
• 1 su bardağı badem
• 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
• 20 adet küçük boy marshmallow
Tarif:
• Toz şeker, ılık süt, toz kremşanti ve tereyağını sos tenceresine alın.
• Tüm malzemeleri Arçelik In Love Mikser ile karıştırın.
• Karıştırdıktan sonra ocağa alın ve kısık ateşte sürekli olarak pişirin.
• Ortadan ikiye kesin.
• Ortadan ikiye kestikten vanilya çekirdeklerini ilave edin.
• Kaynamaya başlayan karışımı 1-2 dakika sonra ocaktan alın ve süzgeçten geçirin.
• Bitter çikolataları küçük parçalar haline getirin ve karışıma katın.
• Kendi sıcaklığıyla erimesi için sürekli karıştırın.
• Bütün badem, ince çekilmiş ceviz içi ve küçük boy marshmallow parçalarını karışıma katarak tüm malzemeyi karıştırın.
• Tabanını alüminyum folyo ya da streç filmle kapladığınız bir tepsiye hazırladığınız karışımı dökün. Üzerini düzeltin.
• Oda ısısında dinlendirin.
• Dinlendikten sonra buzdolabına kaldırın ve bekletin.
• Soğuyan karışımı küçük kareler halinde dilimleyerek servis edin.
• Çikolatalı şekerlemenizin yanında Arçelik Türk Kahve Makinesi Telve ile hazırladığınız Türk kahvesini yudumlamayı unutmayın!
5. Balkabaklı Yulaflı Kurabiye
Malzemeler:
• 1,5 cup balkabağı püresi
• 2,5 cup un
• 1,5 cup yulaf kepeği
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• 1 çay kaşığı vanilin
• 3/4 çay kaşığı tuz
• 2 çay kaşığı tarçın
• Çeyrek çay kaşığı muskat rendesi
• Çeyrek çay kaşığı zencefil
• 1 cup tuzsuz tereyağı (eritilmiş)
• 1,5 cup şeker
• 1 büyük yumurta
• 1 cup damla çikolata
• 1 cup ceviz
Hazırlanışı:
• Tereyağını eritin.
• Eritmiş olduğunuz tereyağına, şeker ve yumurtayı ekleyerek iyice eriyinceye dek çırpın.
• Daha sonra içerine balkabağı püresini ilave edin.
• Yoğun bir karışım elde edene kadar çırpın.
• Un, yulaf kepeği, baharat, kabartma tozu ve vanilini ayrı bir kap içerisinde karıştırın.
• Sıvı olan malzemelerinizi unlu malzemelerin üzerine dökerek karıştırmaya başlayın.
• Sonrasında ceviz ve çikolataları ekleyerek çırpmaya devam edin.
• Tepsinize yağlı kağıt sarın.
• Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize, yemek kaşığı yardımı ile aralıklı bir biçimde ikişer kaşık hamur koyun.
• Önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da üstleri kahverengileşinceye dek pişirin.
• Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
• İşte balkabağı bombası, afiyet olsun!
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