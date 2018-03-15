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Türk Kahvesinin Yanına Yakışacak 5 Tatlı Tarifi

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

Sıcacık Türk kahvemizi yudumlarken, yanına eşlik edecek farklı lezzetler ararız. Bazen yoğun çikolatalı bir kurabiye, bazen de meyveli bir kek eşlik eder. İşte bir yudum kahvenizden alırken bir yandan da lezzetine doyamayacağınız 5 nefis tatlı tarifi…

1.Brownie Kurabiye

Malzemeler:

Kurabiyesi için;
• 3 yemek kaşığı kakao
• 125 gr. tereyağı
• 1 yumurta
• 1 çay bardağı toz şeker ve pudra şekeri karışımı
• 1 çay bardağı sıvıyağ
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• 5 su bardağı un+ 1 yemek kaşığı tepeleme un

Şerbeti için;
• 2 çay bardağını az geçecek şekilde şeker
• 3 çay bardağına yaklaşık su
• Birkaç damla limon suyu

Tarif:
• İlk olarak şerbetinizi hazırlayın.
• Daha sonra su ve şekeri kaynatın.
• Su kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 6-7 dakika daha kaynatmaya devam edin.
• Suya birkaç damla limon suyu sıkın ve ateşten alarak soğumaya bırakın.
• Hazırlamış olduğunuz şerbeti buzdolabına alarak bir saat bekletin.
• Kakao, oda ısısında yumuşamış margarin, 1 yumurta, şeker, sıvıyağ, kabartma tozu ve vanilyayı Arçelik In Love Mikser yardımıyla çırpın.
• Azar azar un ekleyerek hamuru yoğurun.
• Ceviz şeklinde yuvarlayın ve daha sonra fırın tepsisine dizin.
• Önceden ısıtılmış 200 derece Arçelik Ankastre Fırın’da yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.
• Üstü kabarana kadar bekletin.
• Fırında çıkan sıcak kurabiyeleri hızlı bir şekilde soğuk şerbete batırın.
• Kurabiyelerinizin üzerini kapatın ve bir gece kadar dinlendirin.
 Arçelik Türk Kahve Makinesi Telve ile hazırladığını Türk kahvesinin yanında çıtır çıtır çıtırdatarak keyfine varın!

 2.Kuru Meyveli Kek

Türk Kahvesinin Yanına Yakışacak 5 Tatlı Tarifi

Malzemeler:
• 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
• 1 su bardağı + 1/4 su bardağı toz şeker (1 su bardağından 2 parmak fazla)
• 3/4 su bardağı sıvı yağ
• 3/4 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
• 2,5 su bardağı un
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• Yarım tatlı kaşığı tarçın
• 5 adet kuru incir
• 5 adet kuru kayısı
• 5 adet kuru erik (isteğe bağlı)
• 1 çay bardağı kuru üzüm
• 1 adet portakalın kabuğu
• 1 su bardağı ceviz içi (iri kıyılmış)

Tarif:
• Kekin iç malzemesini hazırlamak için kuru meyveleri hazırlayın.
• 5 adet kuru inciri, 5 adet kuru kayısıyı, 5 adet kuru eriği ve 1 çay bardağı kuru üzümü su içerisinde bir süre beklemeye bırakın.
• Yumurta ve toz şekeri karıştırma kabına alarak toz şeker içine eklediğiniz yumurtayla birlikte toz şeker tamamen eriyene kadar Arçelik In Love Mikser ile çırpın.
• Ayçiçek yağı, yoğurt ve tereyağını da kek harcına katın.
• Homojen bir hale gelene kadar çırpmaya devam edin.
• Önceden rendelemiş olduğunuz limon kabuğunu, elenmiş un ve limon suyuyla karıştırdığınız kabartma tozuna katın.
• Kek kıvamına gelene dek karıştırın.
• Doğradığınız kuru meyveleri unla harmanlayarak kek harcına ilave edin.
• Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın.
• Yağladığınız kalıba kek harcını dökün.
• Önceden ısıtılmış 170 derece Arçelik Ankastre Fırın’da 35-40 dakika bekletin.
• Kekinizi fırın içerisinde bir süre dinlendirin.
Daha sonrasında ters çevirerek kalıptan çıkartın.

Afiyet olsun!

 3. Çikolatalı Toplar

Türk Kahvesinin Yanına Yakışacak 5 Tatlı Tarifi

Malzemeler:
• 1 paket pötibör bisküvi
• 1 paket sütlü çikolata (isteğe göre bitter de olabilir)
• 2 yemek kaşığı margarin (oda sıcaklığında)
• 1 su bardağı pudra şekeri
• Yarım su bardağı süt
• 2 yemek kaşığı kakao
• Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

Üzeri için;
• Toz hindistancevizi

Tarif:
• Bisküvileri Arçelik In Love Doğrayıcı’sından geçirerek un haline getirin.
• Çikolatayı kısık ateşte eritin. 
• Malzemelerin hepsini yoğurma kabına aldıktan sonra, birbirleriyle özleşene kadar yoğurun.
• Hamur, ele yapışmayacak ve sert kıvamda olmalıdır.
• Hamurdan parçalar koparıp yuvarlak küçük toplar yapın.
• Bir tepsi içine toz hindistancevizini dökün.
• Daha sonra hazırladığınız çikolata toplarını hindistancevizi döktüğünüz tepsi içinde bulayıp yuvarlayın.
• Yarım saat kadar buzdolabında bekletin.
• Çikolatalı toplarınız hazır!

Afiyet olsun!

 4. Çikolatalı Şekerleme / Fudge

Türk Kahvesinin Yanına Yakışacak 5 Tatlı Tarifi

Malzemeler:
• 1,5 su bardağı toz şeker
• 1 paket toz kremşanti (veya aynı oranda süt tozu)
• 75 gram tereyağı
• 1 çay bardağı ılık süt
• 200 gram bitter çikolata
• 1 adet çubuk vanilya
• 1 su bardağı badem
• 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
• 20 adet küçük boy marshmallow

Tarif:
• Toz şeker, ılık süt, toz kremşanti ve tereyağını sos tenceresine alın.
• Tüm malzemeleri Arçelik In Love Mikser ile karıştırın.
• Karıştırdıktan sonra ocağa alın ve kısık ateşte sürekli olarak pişirin.
• Ortadan ikiye kesin.
• Ortadan ikiye kestikten vanilya çekirdeklerini ilave edin.
• Kaynamaya başlayan karışımı 1-2 dakika sonra ocaktan alın ve süzgeçten geçirin.
• Bitter çikolataları küçük parçalar haline getirin ve karışıma katın.
• Kendi sıcaklığıyla erimesi için sürekli karıştırın.
• Bütün badem, ince çekilmiş ceviz içi ve küçük boy marshmallow parçalarını karışıma katarak tüm malzemeyi karıştırın.
• Tabanını alüminyum folyo ya da streç filmle kapladığınız bir tepsiye hazırladığınız karışımı dökün. Üzerini düzeltin.
• Oda ısısında dinlendirin.
• Dinlendikten sonra buzdolabına kaldırın ve bekletin.
• Soğuyan karışımı küçük kareler halinde dilimleyerek servis edin.
• Çikolatalı şekerlemenizin yanında Arçelik Türk Kahve Makinesi Telve ile hazırladığınız Türk kahvesini yudumlamayı unutmayın!

 5. Balkabaklı Yulaflı Kurabiye

Türk Kahvesinin Yanına Yakışacak 5 Tatlı Tarifi

Malzemeler:
• 1,5 cup balkabağı püresi
• 2,5 cup un 
• 1,5 cup yulaf kepeği
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• 1 çay kaşığı vanilin 
• 3/4 çay kaşığı tuz 
• 2 çay kaşığı tarçın  
• Çeyrek çay kaşığı muskat rendesi 
• Çeyrek çay kaşığı zencefil
• 1 cup tuzsuz tereyağı (eritilmiş)
• 1,5 cup şeker
• 1 büyük yumurta
• 1 cup damla çikolata
• 1 cup ceviz

Hazırlanışı:
• Tereyağını eritin.
• Eritmiş olduğunuz tereyağına, şeker ve yumurtayı ekleyerek iyice eriyinceye dek çırpın.
• Daha sonra içerine balkabağı püresini ilave edin.
• Yoğun bir karışım elde edene kadar çırpın.
• Un, yulaf kepeği, baharat, kabartma tozu ve vanilini ayrı bir kap içerisinde karıştırın.
• Sıvı olan malzemelerinizi unlu malzemelerin üzerine dökerek karıştırmaya başlayın.
• Sonrasında ceviz ve çikolataları ekleyerek çırpmaya devam edin.
• Tepsinize yağlı kağıt sarın.
• Yağlı kağıt serdiğiniz tepsinize, yemek kaşığı yardımı ile aralıklı bir biçimde ikişer kaşık hamur koyun.
• Önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırın’da üstleri kahverengileşinceye dek pişirin.
• Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
• İşte balkabağı bombası, afiyet olsun!

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Arçelik , Aşk ile Yap
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