Türk Kahvesi Yapmanın Püf Noktaları
Kültürümüzün vazgeçilmezi Türk kahvesi, Osmanlı döneminden bu yana en keyifli anların içeceği olmuştur. İster şekerli ister sade, Türk kahvesinin her zaman bol köpüklü olanı uygundur. Peki lezzetli ve köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktaları nelerdir, gelin beraber bakalım…
TAZE ÇEKİLMİŞ KAHVE
Türk kahvesi yapmanın en önemli kuralı taze kahvedir. Kullandığınız kahve tazeyse, kahveniz arzu ettiğiniz gibi köpürür ve lezzetli olur. Bu nedenle kahvenizi fazla miktarda alıp mutfağınızda saklamak yerine sık sık taze çekilmiş kahve almanızı öneriyoruz. Bu sayede kahveniz bayatlamaz ve bol köpüklü leziz kahveler içebilirsiniz.
SAKLAMA KOŞULLARI
Her besinde olduğu gibi Türk kahvesinin de saklama koşuluna dikkat etmelisiniz. Kahvenizi nemden ve tozdan saklamalı, hava almayan cam bir kavanoz içerisinde muhafaza etmelisiniz. Böylece kahvenizin tadında herhangi bir değişim ya da bozulma olmayacaktır.
SOĞUK KAHVE SUYU
Türk kahvesi pişirirken kullanacağınız su, içme suyu ve mutlaka soğuk olmalıdır. Musluk suyu kahvenin tadını olumsuz etkiler, bu nedenle kesinlikle klorlu ve musluk suyu kullanmamalısınız.
KÖPÜKLERİ EŞİT DAĞITIN
Eğer birden fazla Türk kahvesi yaptıysanız pişirdiğiniz kahvenin köpüğünün eşit dağılması için tamamını bir fincana dökmemelisiniz. Arçelik Midi Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırladığınız kahveden her fincana eşit miktarda köpüğünden koyup ardından kahvenin tamamını paylaştırmalısınız.
SU İLE SERVİS EDİN
Hazırladığınız bol köpüklü Türk kahvesini yanında suyla servis edin. Türk kahvesinden önce içilecek birkaç yudum su damağı kahveye hazırlar. Ağızdaki başka tatların gitmesine ve kahvenin tadının daha iyi alınmasına yardımcı olur.
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