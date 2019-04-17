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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Türk Kahvesi Yapmanın Püf Noktaları

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Türk Kahvesi Yapmanın Püf Noktaları

Kültürümüzün vazgeçilmezi Türk kahvesi, Osmanlı döneminden bu yana en keyifli anların içeceği olmuştur. İster şekerli ister sade, Türk kahvesinin her zaman bol köpüklü olanı uygundur. Peki lezzetli ve köpüklü Türk kahvesi yapmanın püf noktaları nelerdir, gelin beraber bakalım…

TAZE ÇEKİLMİŞ KAHVE

Türk kahvesi yapmanın en önemli kuralı taze kahvedir. Kullandığınız kahve tazeyse, kahveniz arzu ettiğiniz gibi köpürür ve lezzetli olur. Bu nedenle kahvenizi fazla miktarda alıp mutfağınızda saklamak yerine sık sık taze çekilmiş kahve almanızı öneriyoruz. Bu sayede kahveniz bayatlamaz ve bol köpüklü leziz kahveler içebilirsiniz.

SAKLAMA KOŞULLARI

Her besinde olduğu gibi Türk kahvesinin de saklama koşuluna dikkat etmelisiniz. Kahvenizi nemden ve tozdan saklamalı, hava almayan cam bir kavanoz içerisinde muhafaza etmelisiniz. Böylece kahvenizin tadında herhangi bir değişim ya da bozulma olmayacaktır.

SOĞUK KAHVE SUYU

Türk kahvesi pişirirken kullanacağınız su, içme suyu ve mutlaka soğuk olmalıdır. Musluk suyu kahvenin tadını olumsuz etkiler, bu nedenle kesinlikle klorlu ve musluk suyu kullanmamalısınız.

Türk Kahvesi Yapmanın Püf Noktaları

KÖPÜKLERİ EŞİT DAĞITIN

Eğer birden fazla Türk kahvesi yaptıysanız pişirdiğiniz kahvenin köpüğünün eşit dağılması için tamamını bir fincana dökmemelisiniz. Arçelik Midi Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırladığınız kahveden her fincana eşit miktarda köpüğünden koyup ardından kahvenin tamamını paylaştırmalısınız.

SU İLE SERVİS EDİN

Hazırladığınız bol köpüklü Türk kahvesini yanında suyla servis edin. Türk kahvesinden önce içilecek birkaç yudum su damağı kahveye hazırlar. Ağızdaki başka tatların gitmesine ve kahvenin tadının daha iyi alınmasına yardımcı olur.

Türk Kahvesi Yapmanın Püf Noktaları

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