Taze Fasulye Kızartması
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Malzemeler:
• 300 gr taze fasulye
• 300 gram bamya
• 1 su bardağı un
• 1 su bardağı su
• 2 yumurta
• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
• Tuz
• Karabiber
Kızartmak için;
• Ayçiçeği yağı
Yapılışı:
1. Fasulye ve bamyalar Arçelik Ankastre Ocak’ta tuzlu kaynar suya atılır, 3 dakika haşlanır.
2. Farklı kaselere un, çırpılmış yumurta ve galeta ununu koyulur. Sırasıyla fasulye ve bamyalar una, yumurtaya ve galeta ununa bulanır. Arçelik Ankastre Ocak’ta kızgın yağda kızartılır.
3. İsteğe göre sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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