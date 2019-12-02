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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
02.12.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Zencefilli Kurabiyeli Pasta Tarifi

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Zencefilli Kurabiyeli Pasta Tarifi

Tüm evi zencefil kokutacak bu tarif biraz uğraştırsa da sonuca bayılacaksınız. İşte yeni yıl yaklaşırken misafirlerinize yapabileceğiniz en güzel pasta tarifi…

Malzemeler:

Kakaolu kek için;

•2 adet yumurta
•200 g toz şeker
•100 ml sıvı yağ
•100 ml süt
•5 g vanilya özütü
•200 g un
•1 çay kaşığı kabartma tozu
•2 yemek kaşığı kakao
•1 tutam tuz

Zencefilli krema için;

•400 g krem peynir
•200 g krema
•½ su bardağı keçiboynuzu pekmezi
•¾ su bardağı pudra şekeri
•115 g oda sıcaklığında tereyağı

Kurabiye için;

•2 su bardağı un
•3 yemek kaşığı tereyağı
•1 su bardağına yakın toz şeker
•1 adet büyük yumurta
•1 yemek kaşığı süt
•1,5 tatlı kaşığı toz zencefil
•1 tatlı kaşığı toz tarçın
•1 limonun rendelenmiş kabuğu
•1 paket kabartma tozu
•Yarım çay kaşığı tuz

Kurabiye glazürü için;

•2 adet yumurtanın beyazı
•300 g pudra şekeri
•2 tatlı kaşığı limonun suyu

Üzeri için;

•Hindistan cevizi tozu

Kakaolu kek tarifi;

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine yumurta sarıları, şekeri ve vanilyayı ekleyip kremamsı bir kıvam alana kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpın.
2-Daha sonra yağı ve süt ekleyip karıştırın.
3-Karışımın üzerine unu, kabartma tozunu ve kakaoyu eleyin ve karıştırın.
4-Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını bir tutam uz ekleyerek Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile 3-4 dakika katılaşıp kar gibi olana kadar çırpın.
5-Ardından unlu karışımı ekleyip bir spatula yardımı ile çırpmadan birbirine yedirin ve homojen bir karışım elde edin.
6-Hamuru yuvarlak kelepçeli kek kalıbına dökün.
7-Önceden ısıtılmış 175 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 15-20 dakika pişirin.
8-Pişip soğuyan keki yatay olarak enine dikkatlice kesin.

Kreması için;

1-Krem peyniri tamamen pürüzsüz hale gelene kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde çırpın.
2-Tereyağını ekleyin ve tekrar karıştırın.
3-Pekmez ve pudra şekerini de ilave ederek homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
4-En son, soğuk kremayı ekleyin ve karışım kabarıp sertleşene kadar 2 dakika daha çırpın.
5-Önce kestiğiniz bir pasta tabanını servis tabağına koyun.
6-Ardından üzerine hazırladığınız kremadan dökün, spatula yardımıyla düzeltin.
7-Üstüne diğer kek katını da koyup kalan kremayı pastanın yanlarına da gelecek şekilde dökün ve spatulayla düzeltin.

Kurabiye tarifi;

1-Un, kabartma tozu ve tuzu eleyerek bir kabın içinde karıştırın.
2-Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelinceye dek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde çırpın.
3-Süt, zencefil, tarçın, limon kabuğu ve yumurtayı ilave edip bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
4-Unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurma aparatıyla yoğurup 1 saat buzdolabında bekletin.
5-Çıkarttıktan sonra bir merdane yardımıyla 5mm kalınlığında açıp kalıplarla şekillendirin.
6-Arçelik Ankastre Fırın'da 175C’de 20 dakika pişirip hemen çıkartın.
7-Glazürü için yumurtanın akı ve limonun suyunu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde iyice çırpın pudra şekerini eleyerek ilave edip bembeyaz bir renk alana kadar çırpın.
8-Glazürü poşete doldurun ve kurabiyenin etrafını süsleyin.
9-Hazırladığınız kurabiyeleri hazırladığınız pastanın kenarlarına yapıştırın.
10-Pastanın üzerine de iki tane koyup üzerine hindistancevizi tozu serpin.
11-Afiyet olsun!

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