Zencefilli Kurabiyeli Pasta Tarifi
Tüm evi zencefil kokutacak bu tarif biraz uğraştırsa da sonuca bayılacaksınız. İşte yeni yıl yaklaşırken misafirlerinize yapabileceğiniz en güzel pasta tarifi…
Malzemeler:
Kakaolu kek için;
•2 adet yumurta
•200 g toz şeker
•100 ml sıvı yağ
•100 ml süt
•5 g vanilya özütü
•200 g un
•1 çay kaşığı kabartma tozu
•2 yemek kaşığı kakao
•1 tutam tuz
Zencefilli krema için;
•400 g krem peynir
•200 g krema
•½ su bardağı keçiboynuzu pekmezi
•¾ su bardağı pudra şekeri
•115 g oda sıcaklığında tereyağı
Kurabiye için;
•2 su bardağı un
•3 yemek kaşığı tereyağı
•1 su bardağına yakın toz şeker
•1 adet büyük yumurta
•1 yemek kaşığı süt
•1,5 tatlı kaşığı toz zencefil
•1 tatlı kaşığı toz tarçın
•1 limonun rendelenmiş kabuğu
•1 paket kabartma tozu
•Yarım çay kaşığı tuz
Kurabiye glazürü için;
•2 adet yumurtanın beyazı
•300 g pudra şekeri
•2 tatlı kaşığı limonun suyu
Üzeri için;
•Hindistan cevizi tozu
Kakaolu kek tarifi;
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine yumurta sarıları, şekeri ve vanilyayı ekleyip kremamsı bir kıvam alana kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpın.
2-Daha sonra yağı ve süt ekleyip karıştırın.
3-Karışımın üzerine unu, kabartma tozunu ve kakaoyu eleyin ve karıştırın.
4-Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını bir tutam uz ekleyerek Arçelik Rose Gold Eternity Mikser ile 3-4 dakika katılaşıp kar gibi olana kadar çırpın.
5-Ardından unlu karışımı ekleyip bir spatula yardımı ile çırpmadan birbirine yedirin ve homojen bir karışım elde edin.
6-Hamuru yuvarlak kelepçeli kek kalıbına dökün.
7-Önceden ısıtılmış 175 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 15-20 dakika pişirin.
8-Pişip soğuyan keki yatay olarak enine dikkatlice kesin.
Kreması için;
1-Krem peyniri tamamen pürüzsüz hale gelene kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde çırpın.
2-Tereyağını ekleyin ve tekrar karıştırın.
3-Pekmez ve pudra şekerini de ilave ederek homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
4-En son, soğuk kremayı ekleyin ve karışım kabarıp sertleşene kadar 2 dakika daha çırpın.
5-Önce kestiğiniz bir pasta tabanını servis tabağına koyun.
6-Ardından üzerine hazırladığınız kremadan dökün, spatula yardımıyla düzeltin.
7-Üstüne diğer kek katını da koyup kalan kremayı pastanın yanlarına da gelecek şekilde dökün ve spatulayla düzeltin.
Kurabiye tarifi;
1-Un, kabartma tozu ve tuzu eleyerek bir kabın içinde karıştırın.
2-Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelinceye dek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde çırpın.
3-Süt, zencefil, tarçın, limon kabuğu ve yumurtayı ilave edip bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
4-Unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurma aparatıyla yoğurup 1 saat buzdolabında bekletin.
5-Çıkarttıktan sonra bir merdane yardımıyla 5mm kalınlığında açıp kalıplarla şekillendirin.
6-Arçelik Ankastre Fırın'da 175C’de 20 dakika pişirip hemen çıkartın.
7-Glazürü için yumurtanın akı ve limonun suyunu Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde iyice çırpın pudra şekerini eleyerek ilave edip bembeyaz bir renk alana kadar çırpın.
8-Glazürü poşete doldurun ve kurabiyenin etrafını süsleyin.
9-Hazırladığınız kurabiyeleri hazırladığınız pastanın kenarlarına yapıştırın.
10-Pastanın üzerine de iki tane koyup üzerine hindistancevizi tozu serpin.
11-Afiyet olsun!
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