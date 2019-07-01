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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
01.07.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Yazın Favorisi: Kızarmış Dondurma

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Dışı çıtır çıtır, içi buz gibi Maraş dondurması… İstisnasız yaz aylarının en favori tatlısı kızarmış dondurma! Yapılması zahmetli gibi görünse de aslında oldukça basit.

Malzemeler:

•800 g Maraş sütlü dondurma
•2 adet yumurta akı
•1 su bardağı hindistan cevizi
•3/4 su bardağı iri çekilmiş fındık içi
•3/4 su bardağı mısır gevreği
•1 yemek kaşığı esmer şeker
•Yarım çay kaşığı tarçın

Kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

Tarif:

1-Arçelik No Forst Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümünden çıkarttığınız dondurmayı on eşit parçaya kesin.
2-Kestiğiniz her bir dondurma parçasını erimeden hızlıca avuç içinizde yuvarlayın.
3-Topları rendelenmiş Hindistan cevizine bulayın ve çukur bir tabağa alın.
4-Üzerini streç filmle kapladıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümüne kaldırıp 1-2 saat bekletin.
5-İri çekilmiş fındık içi, mısır gevreği, esmer şeker ve toz tarçını Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da karıştırıp küçük parçalar haline getirin.
6-Yumurta aklarını derin bir kapta bir çatal yardımıyla çırpın.
7-Derin dondurucuya koyduğunuz dondurma toplarını çıkartın ve öncelikle yumurta akına sonrasında kaplama harcına bulayın.
8-Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın ve yeniden derin dondurucuya kaldırıp en az 2-3 saat daha bekletin. Vaktiniz varsa bir gece bekletirseniz çok daha iyi olur.
9-Kızartma öncesinde ayçiçek yağını Arçelik Grion Ocak’ta kızdırın.
10-Bu sırada kızarmış dondurmanızın yanında servis edeceğiniz filtre kahvenizi Arçelik Rose Gold Kahve Makinesi’nde hazırlayın.
11-Dondurmaları derin dondurucudan çıkartın ve kızgın yağda 15-20 saniye kadar kısa sürede kızartıp hemen servis edin.
12-Afiyet olsun!

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