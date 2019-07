Yazın Favorisi: Kızarmış Dondurma

Malzemeler:

•800 g Maraş sütlü dondurma

•2 adet yumurta akı

•1 su bardağı hindistan cevizi

•3/4 su bardağı iri çekilmiş fındık içi

•3/4 su bardağı mısır gevreği

•1 yemek kaşığı esmer şeker

•Yarım çay kaşığı tarçın

Kızartmak için:



•2 su bardağı ayçiçek yağı

Tarif:

1-Arçelik No Forst Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümünden çıkarttığınız dondurmayı on eşit parçaya kesin.

2-Kestiğiniz her bir dondurma parçasını erimeden hızlıca avuç içinizde yuvarlayın.

3-Topları rendelenmiş Hindistan cevizine bulayın ve çukur bir tabağa alın.

4-Üzerini streç filmle kapladıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümüne kaldırıp 1-2 saat bekletin.

5-İri çekilmiş fındık içi, mısır gevreği, esmer şeker ve toz tarçını Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da karıştırıp küçük parçalar haline getirin.

6-Yumurta aklarını derin bir kapta bir çatal yardımıyla çırpın.

7-Derin dondurucuya koyduğunuz dondurma toplarını çıkartın ve öncelikle yumurta akına sonrasında kaplama harcına bulayın.

8-Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın ve yeniden derin dondurucuya kaldırıp en az 2-3 saat daha bekletin. Vaktiniz varsa bir gece bekletirseniz çok daha iyi olur.

9-Kızartma öncesinde ayçiçek yağını Arçelik Grion Ocak’ta kızdırın.

10-Bu sırada kızarmış dondurmanızın yanında servis edeceğiniz filtre kahvenizi Arçelik Rose Gold Kahve Makinesi’nde hazırlayın.

11-Dondurmaları derin dondurucudan çıkartın ve kızgın yağda 15-20 saniye kadar kısa sürede kızartıp hemen servis edin.

12-Afiyet olsun!

Sponsorlu içerik