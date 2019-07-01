Yazın Favorisi: Kızarmış Dondurma
Dışı çıtır çıtır, içi buz gibi Maraş dondurması… İstisnasız yaz aylarının en favori tatlısı kızarmış dondurma! Yapılması zahmetli gibi görünse de aslında oldukça basit.
Malzemeler:
•800 g Maraş sütlü dondurma
•2 adet yumurta akı
•1 su bardağı hindistan cevizi
•3/4 su bardağı iri çekilmiş fındık içi
•3/4 su bardağı mısır gevreği
•1 yemek kaşığı esmer şeker
•Yarım çay kaşığı tarçın
Kızartmak için:
•2 su bardağı ayçiçek yağı
Tarif:
1-Arçelik No Forst Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümünden çıkarttığınız dondurmayı on eşit parçaya kesin.
2-Kestiğiniz her bir dondurma parçasını erimeden hızlıca avuç içinizde yuvarlayın.
3-Topları rendelenmiş Hindistan cevizine bulayın ve çukur bir tabağa alın.
4-Üzerini streç filmle kapladıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümüne kaldırıp 1-2 saat bekletin.
5-İri çekilmiş fındık içi, mısır gevreği, esmer şeker ve toz tarçını Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da karıştırıp küçük parçalar haline getirin.
6-Yumurta aklarını derin bir kapta bir çatal yardımıyla çırpın.
7-Derin dondurucuya koyduğunuz dondurma toplarını çıkartın ve öncelikle yumurta akına sonrasında kaplama harcına bulayın.
8-Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın ve yeniden derin dondurucuya kaldırıp en az 2-3 saat daha bekletin. Vaktiniz varsa bir gece bekletirseniz çok daha iyi olur.
9-Kızartma öncesinde ayçiçek yağını Arçelik Grion Ocak’ta kızdırın.
10-Bu sırada kızarmış dondurmanızın yanında servis edeceğiniz filtre kahvenizi Arçelik Rose Gold Kahve Makinesi’nde hazırlayın.
11-Dondurmaları derin dondurucudan çıkartın ve kızgın yağda 15-20 saniye kadar kısa sürede kızartıp hemen servis edin.
12-Afiyet olsun!
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