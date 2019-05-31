Yaz Aylarında Hafifletir: Yulaflı Şeftalili Tatlı
Sıcak yaz aylarında tatlı krizlerinizi hafif bir tercihle atlatmak istiyorsanız bu tarifimiz tam size göre! Yulaf, meyve ve sağlıklı kremasıyla çok besleyici…
Malzemeler:
• 4 yemek kaşığı yulaf
• 1 adet şeftali
• 1 çay bardağı yaban mersini
• 8-10 adet fındık
Krema için:
• 1 su bardağı çiğ kaju
• 2 tatlı kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı
• 1 tatlı kaşığı bal
• 4 damla limon suyu
• 3-4 yemek kaşığı su
Süslemek için;
•Nane
Tarif:
1-Çiğ kajuları su dolu bir kase içerisinde 2-3 saat şişmesi için bekletin.
2-Hindistan cevizi yağını Arçelik Grion Ocak’ta
3-Kajuları süzüp yıkadıktan sonra Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine alın.
4-Üzerine bal, Hindistan cevizi yağı, limon ve suyu ekleyip doğrayıcıdan geçirin. Kıvamı koyu olursa suyu artırabilirsiniz.
5-Servis bardaklarınızı alın, tabanına hazırladığınız kremadan bir miktar paylaştırın.
6-Üzerine yulaf, yaban mersini, dilimlediğiniz şeftalileri ve fındıkları koyun.
7-Ardından bir kat daha krema koyun.
8-Krema üzerine şeftali ve yaban mersini koyup nane ile süsleyin.
9-Afiyet olsun!
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