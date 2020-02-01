Haber Giriş: 01.02.2020 - 15:47,
Unsuz Çikolatalı Kek Tarifi
Az malzeme ve eforla nefis bir çikolatalı kek yemeye ne dersiniz? Üstelik içinde beyaz un yok! İşte unsuz çikolatalı kek tarifimiz…
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 150 g bitter çikolata
- 50 g tereyağı
- 150 g badem unu
- 50 g kakao
Tarif:
- Çikolata ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta benmari usulü eritin.
- Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.
- Erittiğiniz çikolata karışımına yumurta sarılarını, vanilyayı ve badem ununu ekleyip Arçelik Eternity Mikser ile karıştırın.
- Yumurta beyazlarını ise Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde iyice çırparak köpürtün.
- Hazırladığınız yumurta köpüğünü çikolatalı karışama azar azar spatulayla alttan yukarı doğru saat yönünde karıştırarak yedirin.
- Yağladığınız dikdörtgen fırın kabınıza karışımı dökün.
- 170 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da yarım saat pişirin.
- Kekiniz piştikten sonra dilimlemek için mutlaka soğumasını bekleyin.
- Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle