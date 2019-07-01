Taze Kremalı Vişneli Kup
Ev yapımı taze kremayla hazırlanan bu vişneli tatlı hem pratik hem de leziz!
Malzemeler:
•1,5 su bardağı vişne
•2 yemek kaşığı rendelenmiş bitter çikolata
•2 yemek kaşığı esmer şeker
•1 yemek kaşığı nişasta
•Yarım su bardağı su
Kreması için;
•200 ml krema
•50 ml kefir
Tarif:
1-Cam bir kavanoza oda sıcaklığındaki 1 paket süt kremasını ve 50 ml kefiri koyun.
2-İyice karıştırın ve kavanozun ağzını temiz bir bezle kapatın.
3-Oda sıcaklığında 18-24 saat bekletin.
4-Ertesi gün krema katılaşmış ve ekşimsi hoş bir tatta tatlı için kullanıma hazır demektir.
5-Vişneli sos için vişneleri tek tek çekirdeklerinden ayırın.
6-Arçelik Grion Ocak’ta ayıkladığınız vişne, bitter çikolata, esmer şeker, nişasta ve suyu bir araya getirip kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.
7-Ardından servis kuplarınızın tabanına hazırladığınız kremadan koyup üzerine vişneli sosu ekleyin.
8-Kuplar dolana kadar kat kat aynı işlemi tekrarlayın.
9-Üzerini rendelenmiş çikolata ve vişneyle süsleyip servis edebilirsiniz.
10-Afiyet olsun!
Sponsorlu içerik
Yorumları Göster
Yorumları Gizle